Polis kılığında eve girip bin 200 lira çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Olay, 28 Nisan Çarşamba günü Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt’ta lüks bir sitede birlikte yaşayan Uganda uyruklu Zam N.(25) ve Nakintende H’nin (41) evine akşam saatlerinde polis yelekli iki şahıs geldi.

Rozetlerini gösteren sahte polisler, evde arama yapmaları gerektiğini söyleyerek içeri girdi. Hırsızlar, Ugandalıların cüzdanlarını ve pasaportlarını istedi. Bir anda panikleyen iki arkadaş cüzdan ve pasaportlarını sahte polislere teslim etti.

Şüpheliler ise o esnada cüzdanın içinden bin 200 lira nakit parayı ve pasaportları alıp hızlıca uzaklaştı.

Cüzdana baktıklarında paranın olmadığın anlayan Ugandalılar ise soluğu polis merkezinde aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Uganda doğumlu Monica N. (31) ve Ünal B.(57) 4 Mayıs Salı günü ikametlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Konuyla ilgisi olan ve iş birliği yapan İrfan H. Nail Y. de 5 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alındı.

SABIKALI ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Ünal B.’nin 2 suç kaydı, İrfan H.’nin ise 1 suç kaydı ve Nail Y.’nin ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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