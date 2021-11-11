Gündem Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti Roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi
İSTANBUL

Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti: Roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi

İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti: Roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi
Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili PKK'lı terörist tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit edildi.

DHA

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de sahte kimlikle yakalandı.

Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.E., buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İçişleri duyurdu: Siirt polis lojmanlarına saldırı düzenleyen terörist yakalandı
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İçişleri duyurdu: Siirt polis lojmanlarına saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Siirt'te lojmanlara roketatarlı saldırı
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Siirt'te lojmanlara roketatarlı saldırı

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