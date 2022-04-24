Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Fatih'te, görev başındaki polis memuru Zafer Mat'ın kafasına taş atarak yüksekten düşüp şehit olmasına sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Zanlı Burhan B.

Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat (48), şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin 16 suç kaydının bulunduğu, emniyetteki ilk sorgusunda ise ikametinde bulunduğu sırada kapısını çalan polis memurlarına kapıyı açmadığını, camdan taş attığını ve taşın isabet ettiği kişinin düştüğünü gördükten sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da polis memuru şehit oldu: Görev başında kafasına cisim atıldı, 5 metre yüksekten düştü
GÜNDEM
İstanbul'da polis memuru şehit oldu: Görev başında kafasına cisim atıldı, 5 metre yüksekten düştü

Şehit babaya acı veda: Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı
FOTOĞRAF 13
Title
Ayvansaray Mahallesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, 16 adet suç kaydı olan şüpheli Burhan B.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi.
Title
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ise, şüpheli Burhan B.'nin kaçmaması için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı.
Title
Polislerin geldiğini gören ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Zafer Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Title
Şehit polis memuru Zafer Mat için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Title
Şehit polis memuru Mat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda taşınarak törenin yapılacağı alana getirildi.
Title
Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şehidin eşi Fatma Mat, kızı Zehra Mat ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.
Title
\"BUGÜN ACINIZI AZALTMANIN MÜMKÜN OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUM\"<br><br>Törende, Mat'ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, \"Şehidimizin değerli ailesi, bugün acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Bizlerde bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Teşkilat olarak hepimiz yanınızdayız. Şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehidimizi hiç unutmayacağız\" dedi. <br>
Title
Törende şehit polisin eşi Fatma Mat ve kızı Zehra Mat, gözyaşı döktü. Şehidin eşi ve kızını İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya teselli etmeye çalıştı.
Title
Törenin ardından Şehit Zafer Mat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a uğurlandı.
Title
Title
Title
Title
Şehit babaya acı veda: Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı
İstanbul Fatih'te görev başında şehit olan polis memuru Zafer Mat (48) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a uğurlandı.


Ödemeyi sigorta yapacak

'Ödemeyi sigorta yapacak'

​Yargıtay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar.
107 yıl sonra bulundu

107 yıl sonra bulundu

Restorasyon sırasında ortaya çıktı: Morto Koyu'na defnedildiler.
İbrahim Kalından ABD Başkanı Bidena 1915 tepkisi: Modern barbarlar siz aynada kendinize bakın

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

​DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm

​Tüm sahil sarıya boyandı: Binlerce arı telef oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakere sürecinde elimizden geleni yapmaya hazırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Nisan mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.