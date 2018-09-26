Otobüs yolcularının kemer takması zorunlu Polis son kez uyardı: Uymayan yolculara ceza kesilecek Bursa'da trafik polisleri Türkiye'de ender görülen bir uygulamaya imza attı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali'nde çalışma yapan ekipler; otobüslerde seyahat eden yolcuların da kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Kemer takmayan yolcular son kez uyarılırken, bir sonraki uygulamada 108 lira ceza kesileceği belirtildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 13:09 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 13:13 IHA