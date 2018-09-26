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BURSA

Otobüs yolcularının kemer takması zorunlu

Polis son kez uyardı: Uymayan yolculara ceza kesilecek

Bursa'da trafik polisleri Türkiye'de ender görülen bir uygulamaya imza attı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali'nde çalışma yapan ekipler; otobüslerde seyahat eden yolcuların da kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Kemer takmayan yolcular son kez uyarılırken, bir sonraki uygulamada 108 lira ceza kesileceği belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Şehirlerarası otobüslerde uygulama yapan polisler, kemer takmayan yolcuları uyardı.
Şehirlerarası otobüslerde uygulama yapan polisler, kemer takmayan yolcuları uyardı.

Bursa Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kolları sıvadı.Ekipler son aylarda meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından harekete geçti.

Mecburi olmasına rağmen yolcuların takmadığı emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bekleyerek bütün otobüsleri durdurdu. Otobüslerin içine girerek yolcuları emniyet kemeri konusunda uyaran trafik polisinin bu uygulaması yolculardan tam not aldı.

Yolculardan tam not aldılar

  • Emniyet güçlerinin yaptığı uygulama ve emniyet kemerinin faydaları ile ilgili konuşan yolcular ise yapılan çalışmayı çok yerinde bularak kemer takmaya dikkat ettiklerini kaydetti.
  • Yolcular “Günlük hayatta da arabalarımızda emniyet kemeri takıyoruz ve yolculuklarda da takmaya özen gösteriyoruz. Emniyet güçlerinin bu konuda yolcuları uyarması çok iyi oldu. Hepsine teşekküre diyoruz. Emniyet kemeri takarak hayatlarımızı kurtarıyoruz kendimizi güvence altına alıyoruz. Bütün yolcuların buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
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