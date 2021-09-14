Polis uygulama noktasında fark etti: Okul servis şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı

Test sonucunun adli tıptaki incelemede de pozitif çıkması durumunda, şoförün 5 yıl boyunca ehliyetine el konulacağı ve 6 bin 909 lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla okul servisi şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yaptı. Denetimlere jandarma narkotik köpeği Elyaf da katıldı. Alkolmetre üfletilen şoförlere ayrıca uyuşturucu testi yapıldı. Şoförlerden alınan tükürük örneği bir kite damlatılıyor. Yaklaşık 10 dakikada sonuç veren özel bir cihazla da vücutta uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı inceleniyor.

DHA

'BU YIL UYUŞTURUCU TESTİ DE YAPILMAYA BAŞLANDI'

Kemer Ulaştırma Hizmetleri Odası Genel Sekreteri Nedim Değirmenci, "Bugün burada jandarmamız ile okul servis araçlarını denetlemek için bulunuyoruz. Geçen yıllarda rutin kontroller yapılıyordu ama bu yıl ilaveten uyuşturucu testi de yapılmaya başlandı. Kendilerine böyle bir imkanı bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımızın güvenliği için, onların daha güzel, daha iyi eğitim alabilmeleri için bu uygulama yapılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Göynük Fen Lisesi okul servisçilerinden Mustafa Demirdağ "2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Burada daha önce servis kaptanları olarak uyuşturucu ve alkol testini kendi imkanlarımızla yaptırıyorduk. Sağ olsun, jandarma ekiplerimiz burada uygulama yapıp testi bizzat yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bizler geleceğin nesillerini taşıyoruz" diye konuştu.

DHA

BİR ŞOFÖRÜN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Öte yandan Antalya genelinde ilk kez gerçekleştirilen çalışma kapsamında adı ve bulunduğu ilçe açıklanmayan bir servis şoförünün uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Alınan örnekte 'Amfetamin' uyuşturucu maddesi tespit edilen şoförle ilgili soruşturma başlatıldı. Test sonucunun adli tıptaki incelemede de pozitif çıkması durumunda, şoförün 5 yıl boyunca ehliyetine el konulacağı ve 6 bin 909 lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Sonuç çıkana kadar şoförün servis yapmasına izin verilmediği de kaydedildi.

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GÜNDEM İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşı yaptırdı

FOTOĞRAF 17 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin okulların başlamasıyla birlikte İstanbul’un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini kurulan uygulama noktasına çekti. Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Aracında ‘Dur’ levhası bulunmayan ve minibüs kullanma geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanan bir servis sürücüsüne para cezası kesildi. Minibüs, uygulama noktasına gelen başka bir şoför tarafından götürüldü. Ceza yiyen servis sürücüsü, “Kreş servisi çekiyorum. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. ‘Dur levhası yok’ dedi. Şimdi başka bir şoför gelecek. Belgenin birkaç tane sınırı var. Bir tanesi dolmuş” dedi. Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı. Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Servis şoförü Şaban Öksüz, Çok yerinde bir uygulama. Her zaman böyle uygulama olmasını istiyoruz. Koronavirüs önlemlerine de dikkat ediyoruz. Aşılarımı oldum. HES kodum her şeyim yerinde. Hiç sıkıntı yok dedi. Okulların ilk gününde öğrenci servislerinde denetim: Tek tek kontrol edildi Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor