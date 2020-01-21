Gündem Polis ve jandarmadan 11 bin 300 operasyonla kaçakçılara göz açtırılmadı
ANKARA

Polis ve jandarmadan 11 bin 300 operasyonla kaçakçılara göz açtırılmadı

Emniyet ve jandarma, geçen yıl düzenlediği 11 bin 300 operasyonla kaçakçılara göz açtırmadı. Türkiye genelinde 17 bin 683 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, adliyeye çıkarılanlardan 501'i tutuklandı. Operasyonlarda, 795 bin litre kaçak içki, 9 milyon paket kaçak sigara, yasa dışı yollardan getirilen 102 bin cep telefonu ve 23 milyon ilaç/hap ile 5 milyon 588 bin 101 litre kaçak akaryakıt ve 53 bin tarihi eser ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimleri, 2019'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele alanında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 17 bin 683 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, adliyeye çıkarılanlardan 501'i tutuklandı.

795 bin litre kaçak içki

Güvenlik güçleri, kaçak içki üreten ve satanlara karşı geçen yıl 2 bin 86 operasyon yaptı.

Söz konusu operasyonlarda, gözaltına alınan 3 bin 283 şüpheliden 157'si tutuklandı. Bu alanda geçen yıl düzenlenen operasyon sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 55, şüpheli sayısı yüzde 57 arttı.

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Operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik düzenlenen 5 bin 426 operasyonda ise 8 bin 504 kişi yakalandı, bunlardan 208'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 179 milyon makaron, 304 ton nargile/pipo/kıyılmış tütün, 411 bin puro, yaklaşık 9 milyon paket kaçak sigara, 8 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre, ele geçirilen tütün miktarında yüzde 72, puro miktarında yüzde 11, makaron miktarında yüzde 271'lik artış sağlandı.

5 milyon 588 bin litre kaçak akaryakıt

KOM birimlerinin gerçekleştirdiği 2 bin 540 emtia operasyonda ise gözaltına alınan 3 bin 625 zanlıdan 68'i tutuklandı.

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Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 1,5 milyon litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi

Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen 102 bin cep telefonu ve 23 milyon ilaç/hap ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre şüpheli sayısının yüzde 16 arttığı bu alanda, ele geçirilen cep telefonu miktarı yüzde 20, ilaç ve hap miktarı ise yüzde 324 yükseldi.

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 553 operasyon düzenleyen KOM birimleri, 975 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda, 5 milyon 588 bin 101 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KOM birimlerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 2018'e göre yüzde 68 artış oldu.

53 bin tarihi eser ele geçirildi

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik ise 695 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 1296 şüpheliden 31'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 53 bin tarihi eser, nesli tükenmekte olan 695 hayvan ve bitki ele geçirildi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre bu alandaki operasyon sayısı yüzde 15 arttı.

Beyoğlu'nda 200 yıllık çeşme tarihi eser kaçakçılarının hedefi oldu: Kimin götürdüğü belli değil
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Beyoğlu'nun Yenişehir Mahallesi'nde Ali Rıza Paşa tarafından 1833 yılında yaptırılan, yıllarca çevrenin su ihtiyacını karşılayan tarihi çeşmenin bakımsızlığı mahalle sakinlerini kahrederken, vatandaşlar çeşmenin onarılarak eski haline getirilmesini istedi.
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Geçen yıllar boyunca tarihi çeşme tarihi eser kaçakçılarının da hedefi oldu. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre ilk olarak II. Mahmut'a ait tarihi tuğra çalındı. Daha sonra ise 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarihi çeşmedeki kitabeyi sökerek götürdü.
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Taşlar döküldü, bunu bildirdik<br> <br> Çeşmenin bataklık ve çöplüğe döndüğünü belirten esnaf Zeki Eser, 40 yıldır buradayım. Burayla ilgilenen yok. Taşlar döküldü, bunu bildirdik. Hiç ilgilenen olmadı. Sonra belediyeden geldiklerini belirten kişiler kitabeyi sökerek alıp götürdüler. Gelenler gerçek belediye çalışanı olup olmadığını kesin bilmiyoruz. Böyle terk edilmiş şekilde, batak, pislik ve çöplük içinde duruyor şeklinde konuştu.
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Kimin götürdüğü belli değil<br> <br> Birilerinin kitabeyi alıp götürdüğünü ancak kim olduklarını bilmediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Burası kaç senedir virane halde. 'Çeşmenin kitabesi, mermeri düşecek' diye belediyeye bildirdik. Kimsenin üstüne düşmeden, bir problem yaşanmadan ilgilenmesini istedik. Belediye de vakıflara bildirdi. Kayıtlara aldık, diye bize bilgi verdiler. Yaklaşık 7-8 ay önce 'biz belediye görevlisiyiz' diyen kişiler kamyona koyarak kitabeyi götürdüler. Gerçek belediye çalışanları mı değil mi belli değil. Birilerinin alıp gittiği gerçek ama kimin götürdüğü belli değil.
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Tuğrası çalınan ve kitabesi 'Belediye görevlisiyiz diyen kişiler tarafından götürülen Ali Rıza Paşa Çeşmesi'nin geçen yılların da etkisiyle harap olduğu, su haznesinin de çöple doldurulduğu görüldü.
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Beyoğlu'nda 200 yıllık çeşme tarihi eser kaçakçılarının hedefi oldu: Kimin götürdüğü belli değil
İstanbul Beyoğlu'nda 200 yıl önce Ali Rıza Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme kaderine terk edildi. Tarihi eser kaçakçılarının çeşme üzerinde bulunan II. Mahmut'a ait tuğrayı çaldığı belirtilirken, kitabesi ise bir süre önce 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarafından götürüldü.
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