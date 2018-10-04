Gündem Polis ve savcı yalanına 80 bin lira kaptırdılar
ANKARA

Polis ve savcı yalanına 80 bin lira kaptırdılar

Ankara'da dolandırıcılar telefonla aradıkları 2 kişiyi kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla kandırıp yaklaşık 80 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi DHA
Sahte polis ve savcıya 80 bin lira teslim ettiler
DHA
Sahte polis ve savcıya 80 bin lira teslim ettiler
Sahte polis ve savcıya 80 bin lira teslim ettiler
DHA
Sahte polis ve savcıya 80 bin lira teslim ettiler

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Şeyhkuyusu Mahallesi'nde oturan M.A.'yı (52) telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Adınız FETÖ olaylarına karıştı" dedi. Kendilerine para vermeleri karşılığında adını temize çıkaracaklarını söyleyen dolandırıcılara inanan M.A., evde bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınları alarak Ankara'ya gitti. Burada, dolandırıcılarla bir araya gelen M.A., altınları teslim etti. İlçeye geri dönen M.A. kendisini arayan numaraya ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Polis dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı

Dolandırıcılar, yine aynı yöntemle bu kez de ilçede kuyumcu dükkanı bulunan B.Y.'yi (68) de 40 bin lira dolandırdı. B.Y. de polise başvurup, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı
Yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili polis ekipleri, ilçe sakinlerini uyardı. Polisler, mahalle muhtarlarıyla birlikte ev ev dolaşıp, vatandaşları hem bilgilendirdi, hem de broşür dağıttı.

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