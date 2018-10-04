Polis ve savcı yalanına 80 bin lira kaptırdılar

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Şeyhkuyusu Mahallesi'nde oturan M.A.'yı (52) telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Adınız FETÖ olaylarına karıştı" dedi. Kendilerine para vermeleri karşılığında adını temize çıkaracaklarını söyleyen dolandırıcılara inanan M.A., evde bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınları alarak Ankara'ya gitti. Burada, dolandırıcılarla bir araya gelen M.A., altınları teslim etti. İlçeye geri dönen M.A. kendisini arayan numaraya ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Polis dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı

Dolandırıcılar, yine aynı yöntemle bu kez de ilçede kuyumcu dükkanı bulunan B.Y.'yi (68) de 40 bin lira dolandırdı. B.Y. de polise başvurup, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı

Yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili polis ekipleri, ilçe sakinlerini uyardı. Polisler, mahalle muhtarlarıyla birlikte ev ev dolaşıp, vatandaşları hem bilgilendirdi, hem de broşür dağıttı.