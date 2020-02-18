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İSTANBUL

Polis yurtdışına çıkarmak için kurdukları sistemi fark etti: Değeri yaklaşık 1 milyon lira

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince giden yolcu bölümünde şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu 3 şüphelinin valizlerinde 178 paket insülin ilacı bulunurken, yine şüphe üzerine durdurulan Mısır uyruklu 4 şüphelinin valizlerinde 260 paket kanser ilacı çıktı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'den yurtdışına ilaç kaçıran yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı.
Türkiye'den yurtdışına ilaç kaçıran yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat saat 23.30 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri Libya uyruklu Abdulmalik Hassan A. (18), Shehabdin Hassan Mohamed A. (19), Afaf Abdulselam G. isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin Türkiye'den faturasız olarak temin ettikleri insülin ilaçlarını güvenlik kontrol noktasından peyderpey geçirerek Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bekleyen 12 yaşındaki F.H.M.S.'ye teslim ettikleri ve valizler halinde yasadışı yollarla yurtdışına götürdükleri tespit edildi. Polis ekiplerince valizlerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 34 bin lira olan 178 paket kutu insülin ilacı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Havalimanı polisi aynı gün saat 23.45'te giden yolcu katında şüphe üzerine Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Aly S. (48), Ibrahem Gaber Mousa Mousa M. (38), Roshdy Aly Mohamed Aly E. (40), Elsayed Mohamed Abdelnaby E. (47) isimli şüphelileri durdurdu.

DHA
Türkiye'den yurtdışına çıkarılmak üzere olan ilaçlar ele geçirildi.
  • Şüphelilerin valizlerinde arama yapan polis, Türkiye'den yurtdışına götürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 913 bin 500 Lira olan 260 paket kanser ilacı ele geçirirken, 4 şüphelide gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

DHA
Türkiye'den yurtdışına çıkarılmaya çalışan ilaçlar ele geçirildi.
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