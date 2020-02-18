Polis yurtdışına çıkarmak için kurdukları sistemi fark etti: Değeri yaklaşık 1 milyon lira İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince giden yolcu bölümünde şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu 3 şüphelinin valizlerinde 178 paket insülin ilacı bulunurken, yine şüphe üzerine durdurulan Mısır uyruklu 4 şüphelinin valizlerinde 260 paket kanser ilacı çıktı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 18 Şubat 2020, 13:27 Son Güncelleme: 18 Şubat 2020, 13:36 DHA