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KOCAELİ

Polise skandal teklif: Kaçtı deyin parayı hemen havale edeyim

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oğlu için doğum günü partisi düzenlediği sırada yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K., polise 700 bin lira rüşvet teklif etti. O.K'nin memurlara, "Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin liranın helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş olsun. 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Polise rüşvet teklif eden O.K cezaevine gönderildi.
Polise rüşvet teklif eden O.K cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Darıca ilçesinde bir villada oğlunun doğum gününü kutlayan ve kendisini S.A.K. olarak tanıtan 'Resmi belgede sahtecilik' ve Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar ağlamak' suçlarından hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'yi yakaladı. O.K., operasyonu yapan polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 300 bin lira nakit ve 400 bin lira değerindeki teknesini vermeyi teklif etti.

Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı: Polislere bir yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
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Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı: Polislere bir yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

"Tekne de 400 bin eder"

O.K., polislere "Abi terörist değilim, hırsızlık etmemişim, uyuşturucu yok ve bir tek banka, kurban olayım. Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin liranın helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş olsun. 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim. Kaçtı deyin. Bu gece hemen terk ederim. Gitmeden ne olur konuşalım" dedi. Ancak polisler O.K.'ye tepki gösterdi.

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oğlu için doğum günü partisi düzenlediği sırada yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K., polise 700 bin lira rüşvet teklif etti. Polis O.K.'ye tepki gösterirken, o anların ses kaydı ortaya çıktı.


Rüşvetçi memurdan ilginç istekler: Sucuk, lokum, sigara ve para
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Rüşvetçi memurdan ilginç istekler: Sucuk, lokum, sigara ve para

Tutuklanıp cezaevinde gönderildi


Emniyete götürülen O.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyona katılan 3 polise, örnek davranışları nedeniyle geçen günlerde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

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