Polise yumrak atan DBP'li Salihe Aydemir’in dosyası bugün komisyonda

SALİHA ENGİN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydemir’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin “Fezleke geldi. Ben de onu Anayasa Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona havale ettim” dedi.

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Şentop, karma komisyonun bugün toplanacağını söyledi. Şentop, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı kaçak olarak TBMM’ye sokan HDP’li Habip Eksik’le ilgili “Bizim yetkili idari amirimiz bir yazı yazdı ve kendisine bildirildi. İç tüzüğe göre tekrar etmesi halinde disiplinle ilgili işlemler de yapılabilir” diye konuştu.

GÜNDEM Polise yumruk atan Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda