Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Polisi görünce banyo giderine döktüler Ekipler uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çekti
DENİZLİ

Polisi görünce banyo giderine döktüler: Ekipler uyuşturucuyu 'elektrikli süpürgeyle' çekti

Denizli’de, operasyona gelen polisleri fark eden şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucu maddeyi banyo giderine döktü. Tacirlerin yok etmeye çalıştığı uyuşturucu, polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımıyla çekildi.

Haber Merkezi İHA
Polisi görünce banyo giderine döktüler: Ekipler uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çekti
O anlar polis kamerasınca kaydedildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı istihbarı bilgiler alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamette yapılan aramada, operasyon esnasında yakalanmamak için banyo gideri içerisine döküldüğü anlaşılan uyuşturucu madde tespit edildi.

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı
GÜNDEM
Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı


Polisler uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle yakaladı

Polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımı ile çekilen 70 gram kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL nakit para ele geçirildi.

Adli makamlara uyuşturucu madde kullanmak suçundan sevk edilen 5 şüpheliden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Polisi görünce banyo giderine döktüler: Ekipler uyuşturucuyu 'elektrikli süpürgeyle' topladı
OYNAT 00:36
Polisi görünce banyo giderine döktüler: Ekipler uyuşturucuyu 'elektrikli süpürgeyle' topladı
Denizli'de, operasyona gelen polisleri fark eden şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucu maddeyi banyo giderine döktü. Tacirlerin yok etmeye çalıştığı uyuşturucu, polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımıyla çekildi. Adli makamlara uyuşturucu madde kullanmak suçundan sevk edilen 5 şüpheliden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Üç ilde 'torbacı'lara yönelik Drone'lu operasyon
GÜNDEM
Üç ilde 'torbacı'lara yönelik Drone'lu operasyon

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı
GÜNDEM
Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı


Abone Ol Google News
Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.
AK Parti MYKdan Filistine selam

AK Parti MYK'dan
Filistin'e selam

​AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

Mars'ta ilk uçuş denemesi

Mars'ta ilk uçuş denemesi

​NASA'nın helikopteri, ilk görevini başarıyla tamamladı.
Adana 41 derece!

Adana 41 derece!

​Sıcak, koronavirüsü unutturdu Adanalılar parklara döküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.