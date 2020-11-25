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AYDİN

Polisi torbacı sandı kendini karakolda buldu: Abi sen beni mi bekliyorsun?

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi otomobilin içindeki sivil polisleri torbacı zannederek uyuşturucu verdi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu satıcısı kendini karakolda buldu.
Uyuşturucu satıcısı kendini karakolda buldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde garip bir olay yaşandı.
Olay, Türkmen Mahallesi Ant sokak üzerinde meydana geldi.

"ABİ SEN BENİ Mİ BEKLİYORSUN?"

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi polislerin yanına gelerek “Abi sen beni mi bekliyorsun” dedi. Sivil ekipler, hiç bozuntuya vermeden “Evet seni bekliyorduk nerede kaldın?” dedi. B.Y. isimli kişi cebinden çıkardığı bir miktar folyoya sarılı satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin diye tabir edilen kristal maddeyi polis ekiplerine vermek istedi.

EKİP OTOSUNA BİNİP KARAKOLA GİTTİ

Asayiş ekipleri “Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek” dedi. Ekip otosuna bindiğini fark etmeyen şüpheli gerçeği karakola gittiğinde anladı. Şüpheli hakkında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı.

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