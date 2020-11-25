Polisi torbacı sandı kendini karakolda buldu: Abi sen beni mi bekliyorsun?

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Balıkçılar isyanda: Denizanaları Boğaz'ı istila etti

İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. Boğazın kıyı şeridi, büyüklü küçüklü yüzlerce denizanasıyla beyaza büründü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizleri ne kadar kirletirsek biz bu denizanalarını o kadar çok göreceğiz. Ama denizlerimiz tertemiz olsa, denizanası hiç görmeyecek miyiz? Hayır. Denizanaları doğal ekosistemin bir parçası" ifadelerini kullandı.