Gündem Polisin alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetini aldığı adam alkolü olmadığını kanıtladı
KONYA

Polisin alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetini aldığı adam alkolü olmadığını kanıtladı

Dün gece Konya'da trafik ekipleri tarafından aracı durdurulan Faruk Coşar'a, yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu belirlenmesi üzerine bin 228 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü olmadığını söyleyen Coşar, ispatlamak için hastaneye gidip kan testi yaptırdı. Kan testi sonucu alkollü olmadığı anlaşılan sürücü, polislerin yanına tekrar gidip raporu gösterip ehliyetini geri aldı ve hakkındaki işlemleri iptal ettirdi.

Haber Merkezi DHA
Faruk Coşar
Faruk Coşar

Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından aracı durdurulan pastaneci Faruk Coşar (43), yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu belirlenmesi üzerine bin 228 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polislere alkol kullanmadığını ispatlamak için hastaneye gidip kan testi yaptıran Coşar, alkollü olmadığı anlaşılınca polislerin yanına tekrar gidip, raporu gösterip ehliyetini geri alıp, hakkındaki işlemleri iptal ettirdi.

Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden savunma: Ben umreye gittim ne alkolü
GÜNDEM
Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden savunma: Ben umreye gittim ne alkolü

"Kan testiyle alkollü olmadığım anlaşıldı"

Polislere alkol kullanmadığını ispatlamak için hastaneye gidip kan testi yaptıran Coşar, alkollü olmadığı anlaşılınca polislerin yanına tekrar gidip, raporu gösterip ehliyetini geri alıp, hakkındaki işlemleri iptal ettirdi. Yaşadıklarını anlatan Coşar, şunları söyledi:

  • "Ben iş yerimden çıkmıştım. Yolda polisler alkol kontrolü yapıyordu. Ben kendime güveniyordum. Arabamı sağa çekip alkol kontrolü için aşağıya indim. Burada meyve yediydim belki on nedenle olmuştur. 56 promil alkollü çıktım. Ben orada önce kamera şakası zannettim. Sonra bu işin ciddiyetini anladım. Ehliyetimi almışlardı akşam. Buna itiraz etme hakkım olduğunu söylediler. O arada beni çeken gazetecilere, umreye gittiğimi söyledim. Haberlerde dini bu işe alet ettiğim yönünde yorumlar gördüm. Sadece ona üzülüyorum. Alkolsüz olduğumu kanıtlamak için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek kan tahlili yaptırdım. Orada sıfır promil alkollü olduğum çıktı. Alkol almadığım tespit edildi. Ehliyetimi alan ekibin yanına gittim. Aldığım kan testi sonucu gösterdim. Onlar bana tekrar alkolmetreyi üflettiler. Sıfır promil alkollü olduğum burada da görüldü. Bunun üzerine ehliyetimi bana geri verdiler. Allah'a şükür kendimi temizledim. Alkol kullanan bir insan değilim."

"Cihaz arızalı olabilirmiş"

Alkolmetrede bir problem olduğunu belirten Faruk Coşar, "Alkolmetrenin arızalı olması benim problemim değil. Bunun kanunu, yolu vardır. Bana alkolmetrenin arızalı olabileceğini ya da meyve yemiştim, meyve yediğimden dolayı da bu şekilde çıkmış olabileceği söylendi. Makinede bir problem çıktı. Hatta polis memuru da üfledi onda da 9 promil alkol çıktı. Arızalı olabileceğini, meyve ya da sigara içtiğin zaman bu şekilde promil çıkarabileceğini söylediler" diye konuştu.
Ehliyeti geri iade edilen Coşar'a, polis tarafından tutulan tutanakta ise alkol metrenin aşırı soğuk nedeniyle bu değerleri çıkarmış olabileceği belirtildi.
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