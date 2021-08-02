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MARDİN

Polisin ikna çalışması sonucu teslim oldular: İki kadın terörist aileleriyle buluştu

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.

Haber Merkezi AA
Polisin ikna çalışması sonucu teslim oldular: İki kadın terörist aileleriyle buluştu
Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

ÖRGÜTTEN KAÇTILAR

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla, terör örgütü PKK'ya bir yıl önce katılan D.A. ve 8 yıl önce katılan A.A'nın terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan 2 terörist işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde aileleriyle buluşturuldu.

Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

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Annelerin zaferi: Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu
FOTOĞRAF 12
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Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, eylem yapan ailelerden Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari, Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma komutanlıkları ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Üç aileye dün oturma eyleminin 695'inci gününde müjdeli haber verildi.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen programda, Ayşegül ve eşi Rauf Biçer 2018 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan ile abla Hayriye Akyüz, 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen evlatları Ensari'ye, Güllü Turan ise Tunceli'nin Pertek ilçesinden lise öğrencisiyken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Alev'e sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler sevinç gözyaşı döktü.
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Anne Biçer gazetecilere, Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz güçlüdür. Bu zafer devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz, feryadımızı evlatlarımıza ulaştırdılar, evlatlarımız geri döndü. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepimiz kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP yerle yeksan oldu. Anneler işte böyle zafere ulaşıyor. Allah'ın izni ile bütün evlatlarımız oradan inecek. diye konuştu.
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Biçer, Turan ve Karaşan ailelerinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 28'e yükseldi.
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Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlulları Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya, anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun oğulları İbrahim'e, anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın kızları Yasmin'e, anne Gülüzar ve baba Sıdık Fidan oğulları Ferdi'ye, anne Gülli ve baba Zeki Bal oğulları Yusuf'a, anne Selma Han oğlu Onur'a, baba M.O. oğlu Recep'e, baba Bayram Yetkin de oğlu Recep'e sarıldı.
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Annelerin zaferi: Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Ayşegül ve eşi Rauf Biçer oğulları Mustafa'ya, anne Güllü Turan kızı Alev'e, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan oğulları Ensari'ye yıllar süren özlemin ardından sarıldı. Anne Biçer, "Allah devletimizden razı olsun. Bu zafer devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Evlatlarımız geri döndü. Anneler işte böyle zafere ulaşıyor" dedi.


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