Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah polislerimizden razı olsun
Çorum'da, hastanedeki tedavisinin ardından evine götürülen 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, beşinci kattaki dairesine bir polis memurunun sırtında taşınmıştı. O anlara ilişkin konuşan yaşlı kadın, "Yavrularım, sırtlarında evime kadar beni çıkardı. Allah onlardan razı olsun" dedi.
Çorum'da evinde rahatsızlık geçiren Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen ancak refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi.
Ekipler de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadın ile yola çıktı. Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci kattaki dairesine kadar çıkardı.
Polislere teşekkür eden Müzeyyen Kahramantekin, "O gün polisler beni evime bıraktı. Allah işlerini rast getirsin bana çok yardımcı oldular. Evimi tarif edemedim. Evin adresini unuttum. Onlar bir yerlerden benim evimin adresini öğrenip beni evime kadar getirdiler. Sonra da beni yavrularım sırtlarında evime kadar çıkardılar" dedi.