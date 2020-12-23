Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah polislerimizden razı olsun

Çorum'da evinde rahatsızlık geçiren Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen ancak refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi.

OYNAT 00:30 Polisten gönülleri fetheden hareket: Yaşlı kadını beşinci kata kadar sırtında taşıdı Çorum'da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine polis tarafından götürülen 85 yaşındaki kadını, beşinci kata kadar polis memuru sırtında taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaşlı kadını beşinci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak, 'Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar' notunu düştü. BiP'te paylaş

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Ekipler de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadın ile yola çıktı. Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci kattaki dairesine kadar çıkardı.

"Evin adresini unuttum, polisler bulup beni bıraktı"

Polislere teşekkür eden Müzeyyen Kahramantekin, "O gün polisler beni evime bıraktı. Allah işlerini rast getirsin bana çok yardımcı oldular. Evimi tarif edemedim. Evin adresini unuttum. Onlar bir yerlerden benim evimin adresini öğrenip beni evime kadar getirdiler. Sonra da beni yavrularım sırtlarında evime kadar çıkardılar" dedi.