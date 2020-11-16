Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca: Aracını bırakıp kayıplara karıştı

Ekonomi

Uydulara milli sigorta

Türkiye Varlık Fonu tarafından ilgili kamu şirketlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye Sigorta, aralık ayı ortasında fırlatılacak olan 5A ile haziran 2021’de uzaya gönderilecek 5B uydularını sigortalayacak. Böylece Türkiye’nin uzay rekabeti için önem verdiği uyduları, ilk kez yerli ve milli bir şirketi tarafından sigortalanlanmış olacak.