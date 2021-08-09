Gündem Polisler tek tek kontrol etti Şehirlerarası yolcu otobüslerinde kemer ve takograf denetimi
İSTANBUL

Polisler tek tek kontrol etti: Şehirlerarası yolcu otobüslerinde kemer ve takograf denetimi

Son zamanlarda şehirlerarası otobüs yolculuklarında peş peşe yaşanan acı kazalar, polis ekiplerini harekete geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsleri tek tek durdurarak emniyet kemeri ve takograf denetimi yaptı.

Haber Merkezi DHA
Polisler tek tek kontrol etti: Şehirlerarası yolcu otobüslerinde kemer ve takograf denetimi
Otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.

Şehirler arası yolculuklarda son günlerde artan kazalar üzerine otogardaki denetimler arttırıldı. Polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlerine sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Şehirler arası otobüsler polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu.

İHA

Otobüslerde bulunan takograflar ve gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.

İHA

Yolcu koltukları arasında dolaşan ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.


DHA

ŞOFÖRLERE MOLA UYARISI

Kemerini takmamış olanlar ikaz edilerek emniyet kemerleri taktırıldı. Kontroller yapıldıktan sonra otobüs şoförleri mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı.

Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı: Ölü sayısı 15'e çıktı
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Otobüs viraja 95'le girmiş
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Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var
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Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var

Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı
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Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
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Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.
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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.
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Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.
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Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
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Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.
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Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. ifadesini kullandı.
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Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı
Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Manisa'da katliam gibi kaza: Altı kişi öldü otuz yedi kişi yaralandı
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Kaza, saat 04.45 sıralarında İstanbul- İzmir kara yolu Soma ilçesi yakınlarında meydana geldi.
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İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a seyir halinde olan İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ tarafta bekleyen 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Manisa'da katliam gibi kaza: Altı kişi öldü otuz yedi kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu altı kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Katliam gibi kazaya ilişkin ilk görüntüler de geldi.


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