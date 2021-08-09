Polisler tek tek kontrol etti: Şehirlerarası yolcu otobüslerinde kemer ve takograf denetimi
Son zamanlarda şehirlerarası otobüs yolculuklarında peş peşe yaşanan acı kazalar, polis ekiplerini harekete geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsleri tek tek durdurarak emniyet kemeri ve takograf denetimi yaptı.
Şehirler arası yolculuklarda son günlerde artan kazalar üzerine otogardaki denetimler arttırıldı. Polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlerine sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.
Şehirler arası otobüsler polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu.
Otobüslerde bulunan takograflar ve gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.
Yolcu koltukları arasında dolaşan ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.
ŞOFÖRLERE MOLA UYARISI
Kemerini takmamış olanlar ikaz edilerek emniyet kemerleri taktırıldı. Kontroller yapıldıktan sonra otobüs şoförleri mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı.