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ŞIRNAK

Polislere aracını aratmayan il sağlık müdürü istifa etti

Polislere aracını aratmayan müdür istifa etti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun istifa etti. Uzun, aracını aramak isteyen polislere "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın" sözleriyle gündeme gelmişti.

Haber Merkezi Diğer
​Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, polislerle diyaloğu nedeniyle gündeme gelmişti.
​Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, polislerle diyaloğu nedeniyle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın nizamiyesinde meydana gelen olayda polislerle girdiği diyalog nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturan Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun görevinden istifa etti.

Hatırlanacağı üzere o dönemde Şırnak İl Sağlık Müdürü olan Uzun, havalimanı girişinde güvenlik kontrol noktasında durdurulan aracını aramak isteyen polislere tepki göstermiş ve "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın" ifadesini kullanmıştı.

'Araç aratmama' skandalında müdürün aracını durduran ve ona yardıma gelen 4 polis memuru ildeki farklı ilçelere ‘sürgün gibi’ gönderilmiş ve haklarında soruşturma açılmıştı. Müdürün aracını durduran polis memuru hakkında da “FETÖ’cü” iması ortaya atılmış bunun üzerine mağdur polis savcılığa ikinci bir suç duyurusunda bulunmuştu.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Sözcü'nün haberine göre; onunun medyaya yansıması üzerine hakkında Şırnak Valiliği müdür Uzun hakkında inceleme başlatmıştı. Ancak Uzun’un Mayıs ayında başlatılan soruşturma sonucunu beklemeden görevinden istifa ettiği öğrenildi.

DOKTORLUK GÖREVİNE DEVAM

  • Uzun’un; il sağlık müdürü olarak farklı bir kente atanmak istediği, ancak polislerle yaşadığı tartışma sonrası hakkında açılan idari soruşturma sebebiyle bunun gerçekleştirilemediği ve bunun üzerine de görevinden istifa ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Uzun’un Şırnak’ta doktor olarak görevine devam ettiği öğrenildi.
  • Nedim Uzun’un istifa kararı almadan önce bir hasta yakını ile de tartıştığı bildirildi.

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