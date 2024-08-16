Polislerin tutukluluğa itirazı reddedildi

Gazeteci Nedim Şener, İbrahim Haskoloğlu tarafından kendisine iletilen ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) hedef alan mesajları ifşa etti. Besleme Haskoloğlu'nun "MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması" konusundaki mesajlarının ekran görüntülerini paylaşan Şener, "Nasıl bir oyun oynuyor, arkasında ne var, kim var anlamadım; MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba." dedi. Haskoloğlu bir süre önce İspanya'ya gitmiş ve geçtiğimiz günlerde de, "Türkiye'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek." mesajını paylaşmıştı.