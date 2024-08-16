Polislerin tutukluluğa itirazı reddedildi

Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik davanın sanıklarından biriyken M7 kod adıyla şaibeli bir şekilde gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'e aracılık eden polislerin tutukluluğu devam edecek.
Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Temmuz'da görülen duruşmada, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik sanık olarak yer almıştı. Mahkeme, ilk duruşmada Komiser İlkyaz'ın tahliyesine karar verirken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin inceleceğine hükmetmişti. Sanıkların mahkemeye yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti. Duruşma 3 Eylül'de görülecek.