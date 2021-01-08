Polisten kaçarken kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı

Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor ifadelerini kullandı.