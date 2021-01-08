Polisten kaçarken kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı

Antalya'da bugün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokakta meydana geldi. Polis, üzerinde Mertcan Çolaki ve kız arkadaşı Esra Toprak'ın bulunduğu 07 EH 613 motosikleti durdurmak istedi.
Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Mertcan Çolaki yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalama sırasında kırmızı ışıkta bekleyen 07 EV 868 plakalı otomobile arkadan çarpan motosiklet devrildi.
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Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokakta meydana geldi.
Polis, üzerinde Mertcan Çolaki ve kız arkadaşı Esra Toprak'ın bulunduğu 07 EH 613 motosikleti durdurmak istedi.
Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Mertcan Çolaki yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü.
Kovalama sırasında kırmızı ışıkta bekleyen 07 EV 868 plakalı otomobile arkadan çarpan motosiklet devrildi.
Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen Mertcan Çolaki, bu sırada kaldırımda gözyaşı döken Esra Toprak'a, Kurbanın olayım ağlama Esra diye seslendi.
Mertcan Çolaki'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı.
Polisten kaçarken kaza yaptılar: Kırmızı ışıkta yakalandılar
Antalya'da kız arkadaşı Esra Toprak ile polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Mertcan Çolaki (20), kullandığı motosikletle kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpınca yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edilen Çolaki, gözyaşı döken kız arkadaşına, "Kurbanın olayım ağlama Esra" diye seslendi.
Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen Mertcan Çolaki, bu sırada kaldırımda gözyaşı döken Esra Toprak'a, "Kurbanın olayım ağlama Esra" diye seslendi.
Mertcan Çolaki'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı.
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ABD'nin Georgia LaGrange kentinde yaşayan ve renkkörlüğü bulunan McKinley Mac Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti.
McKinley Mac Erves'ün yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi. Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.
Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor ifadelerini kullandı.
Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.
Renkleri ilk kez gördü: Sevinci viral oldu
ABD'de yıllardır renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renklerin ahengiyle buluştu.
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Yozgat Şehir Hastanesinde koronavirüse yakalanan gebeler, diğer hasta gebelerden ayrı bir bölümde izole bir şekilde tutuluyor. Sağlık çalışanları, gebe hastaların tedavisiyle yakından ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan anne adayının sağlık durumuna göre sezaryenle ya da normal olarak doğumu gerçekleştiriliyor.
Yeni doğan bebekler, sağlık kontrolleri ve koronavirüs testleri yapıldıktan sonra diğer bebeklerden ayrı olarak hazırlanan yeni doğan yoğun bakım servisine alınıyor.
Burada süreç içerisinde koronavirüs tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onların uyumalarını sağlıyor. Koronavirüs salgınına yakalanan minik fertlere anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar onların her türlü ihtiyacı ile ilgileniyor.
Anne ve bebeğin kavuşmasını da hastalık süreci belirliyor. Anne ve bebeğin koronavirüs testlerinin negatife gelmesiyle birlikte anne, bebeğine kavuşuyor.
Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Rukiye Kıyak, bebeklere anne şefkati ile yaklaştıklarını söyleyerek, “Yozgat Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde koronavirüs taşıyan bebek hastalarımızın bakım ve tedavileri, annelerinden ayrı kaldığı bu süreçte bizim tarafımızdan yapılmakta. Anne şefkati ile yaklaştığımız bebeklerimizin beslenmeleri, kişisel bakımları ve tedavileri yapılmaktadır. Kendi çocuklarımız gibi yaklaştığımız bebek hastalarımızı okşayarak, severek bakımlarını yapmaktayız. Annelerinden ayrı kaldıkları bu süreçte annelerinin yokluklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Annelerinin de içleri huzurlu bir şekilde bebeklerinin tedavi sürecinin bitmesini beklemektedirler. Tedavilerinden sonra bebeklerini annelerine teslim ediyoruz dedi.
Hemşire Nuriye Doğan ise, “Koronavirüse yakalanan bebeklerimize yoğun bakım ünitemizde bakıyoruz. Anneleri yanındaymış gibi bebeklerimize bakıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Uyumalarını sağlıyoruz, mamalarını veriyoruz. Burada anne şefkatinden hiçbir şekilde mahrum kalmıyorlar. En iyi şekilde bakıyoruz onlara şeklinde konuştu.
Anne şefkati gibi: Kovidli bebekler hemşirelere emanet
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinde doğduktan sonra temaslı olarak koronavirüse yakalanan bebeklerle hemşireler özel olarak ilgileniliyor. Hemşireler koronavirüse yakalanan bebeklere anne şefkatiyle yaklaşıyor.
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Erzincan'da tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, günümüze kadar ulaşmış en önemli Urartu şehirlerinden olan 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi, bünyesinde barındırdığı tarihi alanda biten kazı çalışmalarının ardından arkeoparka dönüştürülerek turizme kazandırılacak. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da önemli merkezlerinden olan Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda Üzümlü ilçesinde yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki tepede bulunuyor.
Urartu döneminde inşa edilen ve yapılan kazılarda özellikle milattan önce (M.Ö) 850-590 yıllarına ait yüzlerce tarihi eserin bulunduğu kale ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasının ardından turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.
Tarihi kalenin bulunduğu alandaki ilk kazı çalışmaları, 1959-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle 2003 yılında Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından kalede yeniden yapılan kazı çalışmaları 2019 yılında tamamlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, biten kazı çalışmaları ile bulunan eserlerin Anadolu arkeolojisine katkı sağladığını ve temsil ettiği kültürün önemli örnekleri olarak değerlendirildiğini söyledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hazırladıkları arkeopark projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylandığını hatırlatan Heb, şunları kaydetti; Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Altıntepe Arkeopark Projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulmuş ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından finans desteği sağlamak üzere kabul edilmiştir. Proje üç etaptan oluşuyor. Projemiz üç etaptan oluşuyor. İlk etapta sur duvarlarının sağlamlaştırılması ve kral mezarlarının restorasyonu yapıldı. Arkeopark dönüşüm projemizin ikinci ve üçüncü ayağında yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeteryalar yapıp misafirlerimizi ağırlayacağımız alanlar oluşturmak için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Arkeopark oluyor: Tam 2 bin 900 yıllık kale
Erzincan'da tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'nin de yer aldığı alanın, "arkeopark" olarak açık hava müzesine dönüştürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.