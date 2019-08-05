Gündem Polisten kaçmak için çöp konteyneri ve varile saklanan şüpheliler yakalandı
MALATYA

Malatya'da polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde yakalandı

Polisten kaçmak için çöp konteyneri ve varile saklanan şüpheliler yakalandı

Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan atlayan iki kişi kovalamaca sonucunda biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde saklanırken yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Polis şüphelilerden birini çöp konteynerinde yakaladı.
Polis şüphelilerden birini çöp konteynerinde yakaladı.

Malatya’da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.

Dur ihtarına uymayarak kaçtılar

Edinilen bilgilere göre, Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde iken araçta inen 2 şüpheli kaçtı.

İHA
Malatya'da polisten kaçanlar yakalandı.

İHA
Malatya'da polisten kaçanlar yakalandı.

Varil ve çöp konteynerine saklamışlar

Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan 3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı.

İHA
Malatya'da polisten kaçanlar yakalandı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4’ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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