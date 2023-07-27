Polisten kaçmaya çalışan taksici suç makinesi çıktı: 2081'e kadar ehliyetine el konulmuş

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği denetimde, müşteri gibi davranan sivil polisler, Kağıthane'ye gitmek isteğini söyleyerek bir taksiye binmek istedi. Taksicinin "Ben oraya gidemem çok trafik var" demesi üzerine sivil polisler kimliklerini açıklayarak işlem yapacaklarını söyledi. Karşısındakinin polis olduğunu görünce kaçmaya çalışan Taksici, kısa bir kovalamacının ardından yakalandı.

Polis bile şaşırdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyeti olmayan sürücünün kimlik bilgilerini sorgulandığında ilginç detaylara ulaştı. Bayram T. adlı taksinin ehliyetine işlediği trafik suçları nedeniyle 26 Haziran 2081 yılına kadar el konduğu tespit edildi. Kaçak olarak taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen Bayram T.'ye polis ekipleri tarafından "Belediyeden taksi çalıştırma ruhsatı almadan taksi çalıştırmak" suçundan 4 bin 64 lira, "Uyarı ve ikazlara uymamak" suçundan 951 lira, "Sürücü belgesi geri alınmasına rağmen araç kullanmak" suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. Ayrıca Bayram T.'nin kullandığı aracın sahibine de "Sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 8 bin 190 lira ceza kesildiği öğrenildi. Kesilen toplam ceza miktarının 21 bin 295 olduğu belirtildi.

Uyuşturucu ve alkol etkisinde araç kullanmış

Bayram T.'nin 2012 yılında alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetinin ilk kez geri alındığı belirtildi. O tarihten sonra ehliyetini bir daha hiç geri alamayan Bayram T.'nin otomobil kullanmaya devam ederek 15 kez alkollü, 1 kez uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

İBB bile tweet atmış

Polis şüpheli Bayram T.'nin Taksi kiralayan kişilerden aracı 4-5 saatliğine kiraladığını tespit ederken, bugüne kadar 10 farklı taksiyle suçları işlerini belirlendi. Bayram T.'yle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 29 Kasım 2020 yılında bir tweet attığı ortaya çıktı. Twette "Toplu Taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkollüyken araç kullanma gibi ihlaller sonucu "Ehliyetine 2081 yılına kadar ek konulan şoförün kullandığı taksi, son 3 ay içinde 3. Kez ehliyetsiz aynı şoför kullanırken TUDES kapsamında işlem görmüş ve emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir" yazdığı belirtildi.

Psikiyatri muayenesi olacak