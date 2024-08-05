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Polisten SGK ve Maliye personeliyle denetim: Kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine ceza yağdı

Mersin polisinden maliye ve SGK personellerinin katılımıyla eş zamanlı yapılan denetimde kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

09:33 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:33 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
5 iş yerine 2 milyon 200 bin TL para cezası uygulandı.
5 iş yerine 2 milyon 200 bin TL para cezası uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri eş zamanlı olarak umuma açık işletmeler spa, sauna, hamam ve masaj salonları gibi iş yerlerine 24 ekiple eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.


Maliye ve SGK personellerinin de katılımıyla yapılan uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı tespit edildi.


5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi Denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin TL para cezası uygulandı.

Ülkeye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen 4 şahıs da gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.


Öte yandan, bir işletmede yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespit edilmesi üzerine, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




#Mersin
#SGK
#İdari para cezası
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