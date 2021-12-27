POMEM 28. dönem başvuru kılavuzu yayınlandı

POMEM başvuru tarihleri belli oldu

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak. Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.

Pomem başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak,

Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

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Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

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Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

FOTOĞRAF 23 Atlı Polis Grup Amirlikleri, 1995’te Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri bünyesinde kuruldu. Toplumsal olaylara müdahale, devriye ve resmi geçit törenlerinde etkin rol oynayan atlı polisler, iki aşamalı bir eğitimden geçiyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitimlerine başlayan biniciler, 4 aylık temel binicilik eğitimi sonrasında ileri düzey binicilik eğitimi alıyor. Merkezde yine aynı şekilde görev alacak olan atlar da 6 aylık temel eğitim sürecinden geçerek alandaki görevine başlıyor. Atlar, buradaki 6 aylık eğitim sürecinde sese, dumana, ateşe, patlamaya karşı tepki vermemeyi öğreniyorlar. Ankara’daki merkezde eğitim gören atlı polisler daha sonra, Türkiye’nin diğer 6 ilinde de görevlerine devam ediyor. Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüklerinde de Atlı Polis Grup Amirlikleri görev yapıyor. Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç atlı polis eğitimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, “Atlarımızın ve binicilerimizin iki aşamalı eğitimleri vardır. At eğitimleri; eğitim ve öğretim olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. At eğitimi, atın iş yapma işlevini artırmak için güç ve kondisyon verici hareketlerdir. Öğretim ise atların zihinsel yapısını geliştirerek, atları şartlı refleks egzersizine alıştırarak, binicisinin vermiş olduğu talimatlara ön koşulsuz olarak uymasını gerektiren bir eğitimdir. Ayrıca bunun yanında da personel için binicilik eğitimlerimiz vardır. Bununla ilgili personellerimiz Çevik Kuvvet bünyesinden seçilmektedir. 28 yaşından gün almaması gerekir. Hayvan sevgisi olması lazım. Daha sonra 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.<br> Ankara’da yer alana Atlı Polis Eğitim Merkezi tesislerinin Avrupa standartlarında olduğunu kaydeden Atlı Polis Grubu Amir, Kılınç, “Tesislerimiz, Ankara İl Emniyet Müdürümüzün talimatı ile Avrupa standartlarında, atların fiziki ve mental olarak yaşayabilecekleri 40 at kapasiteli bir alana sahiptir. Toplumsal olaylara müdahale bizim ana hedefimizdir. Ama bunun yanı sıra devriye hizmetleri de yapmaktayız. Bunun haricinde futbol müsabakaları ve diğer kültürel faaliyetlerde de atlarımızı kullanıyoruz. Bununla ilgili alanda karşılaşabileceğimiz işitsel ve görsel tüm öğelerle ilgili burada çalışıyoruz. Toplumsal olaylarda agresif grupları atların fiziki yapısından yararlanarak, tespit edilmesinde. Polislerin halkla ilişkilerinin gelişmesi gibi birçok alanda atlarımızın faydalı olduğunu görüyoruz. Milletimiz geleneklerimizin bir simgesi olarak gördüğü için atlı polislerimize ayrı bir ilgi duymaktadır. Yine Ankara İl Emniyet Müdürümüzün talimatları doğrultusunda, Eymir Gölü, Kızılay Meydanı, Mogan Gölü ve Millet Bahçesi gibi yerlerde atlarımız devriye hizmeti yapmaktadır” şeklinde konuştu. Atlı polisleri toplumsal olaylara müdahalenin yanı sıra birçok farklı alanda da görev aldıklarını vurgulayan Kılınç, “Atlı Polis Grup Amirlikleri, Türkiye’de Ankara dahil olmak üzere 7 ilde hizmet vermektedir. Bu illerimizin binici ve at eğitimleri bu merkezde yapıldıktan sonra, arkadaşlarımızın atamaları görevlendirilecekleri illere yapılmaktadır. Burada 4 aylık temel binicilik eğitimi süresince, ata uyum sağlama, atı hissetme, ata hükmetme gibi olayları arkadaşlarımız kavradıktan sonra, ileri binicilik eğitimine geçiş yapıyoruz. İleri binicilik eğitimlerinde de; alanda atlarımızın karşılaştığı görsel ve işitsel öğeleri binicinin talimatı doğrultusunda atla birlikte o unsurun üzerine giderek bunu başarıyla tamamlaması gerekiyor. Bunun yanında atlarımızı, at taşıma araçları ile görevlerimize nakledebiliyoruz. Törenlerde, koruma hizmetlerinde görev alabiliyoruz” diye konuştu.<br> Atlı polislerin, atları ile arasında bir bağ oluştuğuna da değinen Kılınç, “Atlarımızın bakım ve kontrollerini de arkadaşlarımızın kendisi yapıyor. Bunun haricinde bizim günlük vizite ve klinik olarak iki aşamalı da veteriner kontrollerimiz oluyor. Atların dönüş bakımı ve çıkış bakımları vardır. Şöyle değerlendirecek olursak; bir anne babanın çocuğa ilgisi ve sevgisi ile bir binicinin ata sevgisi ve ilgisi benzerdir. Burada anne baba ile binici arasındaki tek fark; atların konuşamaması, bu sebepten dolayı binicisinin onu iyi gözlemleyip iyi şekilde bakımını yapması gerekmektedir” açıklamasında bulundu. Türk Polis Teşkilatının süvarileri: Atlı Polisler Türkiye'nin değişik illerinde görev yapan atlı polisler, toplumsal olaylara müdahalelerin yanı sıra, gösterişli duruşları ile vatandaşların ilgi odağı oluyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitim gören atlar ve binicileri birçok farklı ilde görevlerine devam ediyor.

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