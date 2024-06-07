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Pompalı tüfekle sokağa çıktı: Dört saatte ikna edilerek gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

07:16 - 7/06/2024 Cuma
AA
Kocaeli
Kocaeli

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan Ali Ç. (24), yaklaşık 4 saatlik müzakere sonucu ikna edilerek silahıyla birlikte teslim oldu.


Olay, 00.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ç.'yi sokak üzerinde elinde pompalı tüfek ile görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına rağmen Ali Ç.'nin silahını bırakmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Müzakere 4 saat sürdü

Cadde üzerinde ve ara sokaklarda ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin gelmesinin ardından Ali Ç., evinin bulunduğu binanın önünde bekledi. Yaklaşık 4 saat süren müzakerelerin ardından Ali Ç. silahını bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda Ali Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedbir amaçlı kontrol edildi.

#Kocaeli
#emniyet
#hayat
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