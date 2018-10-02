Gündem Pontus hayaliyine depreşti
3. SAYFA

Pontus hayali yine depreşti

Pontus sevdasıyla lobi faaliyetlerini sürdüren Yunanistan, şimdi de Trakya Dimokritos Üniversitesi’nde ‘Pontus Lehçesi’ dersleri başlatıyor. Lobi faaliyetleriyle Pontus gerçeği bütün dünyaya yalan-yanlış anlatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İoanna Sitaridou
İoanna Sitaridou

Her fırsatta sözde “Pontus Soykırımı” iddialarını gündeme getiren Yunanistan, görevlendirdiği profesör ve araştırmacılarla lobi faaliyetlerine başladı. Türkiye'nin değişik bölgelerini turist gibi dolaşan araştırmacılar, Pontus lehçesi ile ilgili bilgi ve belge topluyor. Elde edilen veriler, Yunanistan'ın çıkarlarına uyarlanarak, gerçeklerden uzak şekilde yalan-yanlış dünyaya aktarılacak.

Türkiye’nin değişik bölgelerini turist gibi dolaşan araştırmacılar, Pontus lehçesi ile ilgili topladıkları verileri Yunanistan’ın çıkarlarına uyarlayarak lobi faaliyetlerinde kullanıyor.

DERS OLARAK OKUTULACAK

Bu kapsamda ‘Pontus lehçesi’ de Trakya Dimokritos Üniversitesi'nde resmi ders olarak okutulacak. Yeni uygulama ile dersler Ekim ayının ilk yarısında Karadeniz Ülkeleri Dil, Edebiyat ve Kültür Bölümü'nde resmen başlayacak. 3. ve 4. sınıfta da devam edecek olan dersleri pazartesi günleri Prof. İlias Petropoulos ve Cambridge mezunu Tarih Dil Bilim Profesörü İoanna Sitaridou verecek.

Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede atacağı yeni adımları açıkladı.
Ben bıraktım sen de bırak

Ben bıraktım sen de bırak

​Aday olmayacağını açıklayan CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı.
Toplumezar acısı

Toplumezar acısı
Ahvaz'amisilleme

Ahvaz'amisilleme
Filistin'dehayat durdu

Filistin'dehayat durdu
Koç gitmezseFener çöker

Koç gitmezseFener çöker
Brüksel'emahrem takip

Brüksel'emahrem takip
Ekonomidestratejik ortak

Ekonomidestratejik ortak

Kızılay yaraları saracak

Kızılay yaraları saracak

Endonezya'daki afet için yardım kampanyası başlatıldı.
Trump yine şaşırttı

Trump yine şaşırttı

Beyaz Saray'da en ilginç basın toplantılarından biri yaşandı.
İçtüzük mesaisi

İçtüzük mesaisi

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Yolları göle çevirdi

Yolları göle çevirdi

Sakarya'da sağanak yağış bugün de etkili oldu.
Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi İzmir'de yakalanmıştı.

Cocu'da son dakika

Cocu'da son dakika

​Fenerbahçe yönetiminden Cocu için flaş karar.
Yunan polisiinsanlık suçu işliyor!

Yunan polisiinsanlık suçu işliyor!

Darp ettiler, kıyafetlerine el koydular ve Türkiye'ye gönderdiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.