Gündem Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı
BURSA

Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı

Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı

Bursa'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske verip, ihtiyaçlarını karşıladı.

Haber Merkezi DHA
88 yaşındaki Remzi Can poşeti maske yapıp ihtiyaçları için dışarı çıktı.
88 yaşındaki Remzi Can poşeti maske yapıp ihtiyaçları için dışarı çıktı.

Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 24 saat mesai uygulamasıyla salgın sürecinde, özellikle 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmamaya çalışıyor.

Zabıta ekipleri, Tuna Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağına rağmen poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can’ı fark etti.

DHA
Remzi Can'ı fark eden polis ekipleri, ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oldu.
  • Remzi Can’ın sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini öğrenen ekipler, önce kendisine maske verdi, ardından sağlık merkezine götürüp işlemlerine yardımcı oldu.

Sağlık işlemlerinden sonra 88 yaşındaki Remzi Can'ın diğer ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ardından evine bıraktı.

AFAD ekiplerinden yaşlı kadına erzak yardımı
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AFAD ekiplerinden yaşlı kadına erzak yardımı
AFAD ekipleri de bu zor günlerde vatandaşın yanında. AFAD resmi twitter hesabından paylaşılan videoda ekiplerin yaşlı ve yardıma muhtaç bir teyzeye yardım ulaştırdığı görülüyor.

Bu da İsveç 'vefa'sızlığı: 92 yaşındaki kadının poşetlerini bile taşımıyorlar
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Bu da İsveç 'vefa'sızlığı: 92 yaşındaki kadının poşetlerini bile taşımıyorlar
Koronavirüs salgınıyla Batı'nın gerçek yüzü de ortaya çıkmaya başladı. İsveç'de 92 yaşındaki Kerstin Hedman, koronavirüsten dolayı evinden çıkmak istemedi. Yaşlı kadın alışveriş için Sundsvall Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Hedman'dan 4 kere alışveriş yapma karşılığında 1475 SEK (İsveç Kronu) talep etti.


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