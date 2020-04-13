Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı

Bu da İsveç 'vefa'sızlığı: 92 yaşındaki kadının poşetlerini bile taşımıyorlar

Koronavirüs salgınıyla Batı'nın gerçek yüzü de ortaya çıkmaya başladı. İsveç'de 92 yaşındaki Kerstin Hedman, koronavirüsten dolayı evinden çıkmak istemedi. Yaşlı kadın alışveriş için Sundsvall Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Hedman'dan 4 kere alışveriş yapma karşılığında 1475 SEK (İsveç Kronu) talep etti.