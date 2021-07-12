Pozitif ayrımcılık meyvesini veriyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulu’nun desteğiyle bir yıl önce kurulan Günebakan Kadın Kooperatifi’nde kadınlar, rölyeften gelin çiçeğine, kokulu taştan kitap ayracına yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Aksaray’da 8 kadın, belediyenin meslek edindirme kurslarındaki eğitimin ardından kooperatif kurarak, el emeği göz nuru ürünleri hem ülke içine hem de yurt dışına satıyor. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulu’nun desteğiyle bir yıl önce kurulan Günebakan Kadın Kooperatifi’nde kadınlar, rölyeften gelin çiçeğine, kokulu taştan kitap ayracına yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. 1336’dan bu yana ayakta kalan Zinciriye Medresesi’nde kooperatif faaliyetlerine devam eden kadınlar, ilk ihracatı Almanya’ya yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

TARİHİ MEKANDA ÜRETİM

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in bu tarihi mekanı kendilerine tahsis ettiğini anlatan kooperatifin başkanı Filiz Yaşar, “Çok zevkli bir iş ortamımız var. Emeğimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. Biz 8 kadın Aksaray Belediyesi’nin açtığı meslek edindirme kurslarına katıldık. Orada hayal ediyorduk, büyük bir atölye açıp ürünlerimizi satmak istiyorduk. Sonunda kooperatifi kurduk. İlk ihracatımızı da Almanya’ya yaptık. 50’ye yakın rölyef tablo gönderdik. Geri dönüşler çok olumlu, ikinci siparişimizi de aldık. Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerden de siparişler geliyor” ifadelerini kullandı.

POZİTİF AYRIMCILIK

ATSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berrin Özen ise asıl hedeflerinin kadın girişimci sayısını artırmak olduğunu belirtti. Günebakan Kadın Kooperatifinde emek, üretim ve kadının olduğunu, bunu geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özen, “İhracat destek ofisimizle görüşerek mikro ihracat yapmalarını sağladık. İlk ihracatlarını yaptılar. Ürünleri kargolama aşamasında yanlarındaydık. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Her zaman kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımız bize ulaşırsa onların da önlerini açarak güzel işler yapmasını sağlarız” ifadelerini kullandı.