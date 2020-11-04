​Prensesim annen yanında ​

Enkazdan 65 saat sonra kurtarıcısının parmağına tutunarak çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi yıkıntıların altından çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu. Kızı Elif’in elini tutan anne Perinçek, “Prensesim, anne senin yanında” diye gözyaşı döktü.
Depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek,kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu. Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen ve çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perinçek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.
Elif Perinçek, hastane odasında, enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile buluştu. Ailenin buluşma anında duygusal anlar yaşandı.
Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perinçek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti. Kızı Elif'in elini tutan anne Perinçek, "Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim bitanemsin" dedi. Perinçek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, "Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım" diye konuştu.