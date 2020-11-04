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İZMİR

​Prensesim annen yanında ​

Prensesim annen yanında

Enkazdan 65 saat sonra kurtarıcısının parmağına tutunarak çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi yıkıntıların altından çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu. Kızı Elif’in elini tutan anne Perinçek, “Prensesim, anne senin yanında” diye gözyaşı döktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elif annesi ve ablalarına kavuştu.
Elif annesi ve ablalarına kavuştu.

Depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek,kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu. Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen ve çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perinçek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.

Hayata böyle tutundu
GÜNDEM
Hayata böyle tutundu
  • Elif Perinçek, hastane odasında, enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile buluştu. Ailenin buluşma anında duygusal anlar yaşandı.

65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 62. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda iğne ile kuyu kazan arama kurtarma ekipleri Perinçek ailesinin enkaz altındaki son ferdi olan 3 yaşındaki Elif bebeğe sağ salim ulaştı.
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Depremin 23. saatinde enkaz altından çıkartılan Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 3 çocuğunun ardından içeride kalan Elif bebeğe 62 saat sonra ulaşıldı.
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Titizlikle ilerleyen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
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Ailesinin ve çalışmalarda yer alan tüm personelin de mutluluk gözyaşları döktüğü Elif bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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Anne Seher Perinçek'e Elif'in yaşadığı haberini veren dayı Oğuz Dereli de gözyaşlarıyla duygularını paylaştı.
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Elif'in sağlığı yerinde olduğunu ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmediklerini belirten Dereli, “Kurtarmada görevli olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtulur. Hastanede olan anne ve ikizlerin sağlık durumu yerinde. Çok yakında taburcu olacaklar dedi.
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Elif'in dayısı Oğuz Dereli'den alınan bilgiye göre de hastanenin acil servisinde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in su içtiği ve yemek yediği öğrenildi.
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Ayrıca Doğanlar Apartmanı'nda Elif bebekle birlikte sağ çıkartılanların sayısı 15' yükseldi. Aynı enkazdan 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçeride kalanların sayısının ise 3 olduğu tahmin ediliyor.
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65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 62'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı.

PRENSESİM BENİM

  • Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perinçek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti. Kızı Elif'in elini tutan anne Perinçek, "Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim bitanemsin" dedi. Perinçek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, "Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım" diye konuştu.

3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
OYNAT 00:59
3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.
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