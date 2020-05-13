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ANKARA

Prof. Dr. Acar skandal sözlerin ardından istifa etti

Koronavirüs salgınının ardından kullanımı yaygınlaşan video konferans yöntemiyle bir toplantıya katılan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" şeklindeki sözleri infiale neden olmuştu. Skandal sözleri büyük tepki toplayan Acar, istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. Acar'ın sözleri infiale neden oldu.
Prof. Dr. Acar'ın sözleri infiale neden oldu.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencilerin sorularını yanıtlamak için katıldığı video konferansta yanındaki kişiye öğrencilerin isimlerini sayıp gülerek "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi. Yanındaki kişinin öğrencilerin söylediklerini duyabileceğini söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Acar'ın "Yamulduk ha" dediği duyuldu.

Prof. Dr. Orhan Acar

Üniversiteden açıklama yapıldı

Skandal sözler sosyal medyada infiale neden oldu. Gelen tepkilerin ardından Acar, istifa ettiğini duyurdu. Gazi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

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