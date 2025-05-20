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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'daki deprem sonrası açıklama: Muhtemel fayda oldu

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'daki deprem sonrası açıklama: Muhtemel fayda oldu

23:5820/05/2025, Salı
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Prof. Dr. Naci Görür'den deprem sonrası açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem sonrası açıklama

İstanbul'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. Görür, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kırılması muhtemel fayda' olduğunu ifade etti. İşte deprem sonrası Prof. Naci Görür'ün açıklamaları.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 8 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrasında, Prof. Dr. Naci Görür resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


İSTANBUL DEPREMİ SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki 4.0 büyüklüğündeki deprem hakkında şu ifadeleri kullandı;


"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."


İstanbul'daki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da paylaşımda bulundu. Ercan; 'M4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok.' ifadelerine yer verdi.
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