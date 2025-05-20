Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'daki deprem sonrası açıklama: Muhtemel fayda oldu

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 8 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrasında, Prof. Dr. Naci Görür resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."