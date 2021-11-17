Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Düzce depremi beklenen büyük Marmara depremini tetiklemez

Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı ve İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.

"HİSSEDİLMEYLE ETKİLENME BİRBİRİNDEN FARKLI ŞEYLER. BUNU KARIŞTIRMAMAK GEREK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu depremi İstanbul'da hissedince vatandaşlar, Marmara'da bir deprem olduğunu düşündü ama bu doğru değil. 5 büyüklüğündeki depremin yeri Düzce. Düzce'deki deprem oradaki pek çok fay üzerinden bir tanesi. Biliyorsunuz 1999'da da, 12 Kasımda da 7.0'ın üzerinde deprem olmuş, yıkımlar yaşanmış, can kayıpları olmuştu. Bu deprem de Kocaeli depreminin devamıydı. Bu 5.0 büyüklüğündeki deprem, Bolu ile İstanbul arasında hissediliyor. Tabi hissedilmeyle etkilenme birbirinden farklı şeyler. Bunu karıştırmamak gerek. Bunu şunun için söylüyorum. İstanbul'daki vatandaşlar çok panikliyorlar. 5 büyüklüğündeki depremi hissettikleri için etkileneceklerini düşünüp, bir yerlerden atlayanlar sokaklara kaçanlar oluyor, çok tehlikeli işler" dedi.

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GÜNDEM Düzce depreminin ön değerlendirme raporu yayınlandı: Tam 4.9 saniye sürdü

"BU DEPREM MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ben sadece burada o bölgenin teknik, jeolojik durumunu açıklamaya çalışıyorum. Bu deprem Marmara depremini tetiklemez. Çünkü arada Kocaeli depreminin olduğu koca bir fay zonu var. Zaten Kocaeli depremi Marmara'ya bir gerilim yüklemişti. Düzce depreminin yüklemesi mümkün değil. 1999 depremi de en son Bolu Dağı'nda bitmişti. Dolayısıyla Doğu'ya doğru bir gerilimin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani Bolu'dan sonraki Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bazı büyük depremlerin yaşanması olasıdır gelecek zaman içinde. Ama bu 5 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremi hemen tetikleyebileceği gibi bir mesaj çıkmaması gerekiyor. Hele İstanbul için bunu panikletebilecek bir haber gibi düşünmemek gerekiyor" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE YÜZÜNÜN DEPREM BÖLGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKİR"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Son günlerde yaşanan depremler bize şunu gösterdi. Konya'da Malatya'da sağda solda her yerde oluyor. Biz bir deprem ülkesiyiz. Yüzde 92'si deprem bölgesi diye geçer, bu yanlış. Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir bölge yok. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzde yüzünün deprem bölgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Hayatımızı sokaklarda geçiremeyiz. Yapacağımız iş, güvenli binalar yapmak. Depremde en güvenli yerler olan evlerimiz içinde depremi hissetmek. Çünkü yıkılmayacaksa hissetmeniz, etkileneceğinizi göstermez. Sağlam binalar kurtarıcıdır. Sokaklarda ne kadar kalabilirsiniz, günlerce aylarca kalamazsınız." diye konuştu.

OYNAT 00:31 Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada Merkez üssü Düzce'de 5 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı. BiP'te paylaş

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