Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor Tekirdağ İli ve Marmara’nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu çevirim içi düzenlenen konferansta konuşan AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor. O yüzden gelecekte de bir deprem olmasını söylemek kehanet değil. Marmara depremi ile birlikte denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır" dedi.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 10:35 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 10:46 İHA