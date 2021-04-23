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Gündem Prof Dr Şükrü Ersoy Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7nin üzerinde deprem oluyor
TEKİRDAĞ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor

Tekirdağ İli ve Marmara’nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu çevirim içi düzenlenen konferansta konuşan AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor. O yüzden gelecekte de bir deprem olmasını söylemek kehanet değil. Marmara depremi ile birlikte denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor
"Tekirdağ İli ve Marmara’nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi" Konulu Konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde internet üzerinden düzenlenen, konuşmacı olarak İnşaat Fakültesi Dekanı, YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkez Müdürü ve AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un katıldığı "Tekirdağ İli ve Marmara’nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi" Konulu Konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İnternet üzerinden çevrimiçi düzenlenen konferansa Tekirdağ’dan çok sayıda yetkili de katılım gösterdi.

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Her 50 yılda bir 7'nin üzerinde deprem

Prof.Dr. Şükrü Ersoy yaptığı sunumda Tekirdağ’da doğa kaynaklı tehlikelerin neler olduğuna, ülkemizdeki deprem bölgeleri ve Marmara Depreminin tarihsel sürecine değinerek yapıların depreme olan etkilerinden bahsederek, şunları söyledi:

  • "Marmara Bölgesi Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir konumda yer almaktadır. Öyle ki ülkemizin önemli sanayi bölgeleri, ticaret merkezleri bu bölgede konumlanmıştır. Bütün enerjimizi deprem zararlarını azaltma üzerine harcamamız lazım. Depremi milli güvenlik sorunu gibi ele alıp çalışmamız gerekiyor. Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’nin üzerinde deprem oluyor. O yüzden gelecekte de bir deprem olmasını söylemek kehanet değil. Depremde yapı öldürmez sadece zemin de öldürür. Bu nedenle alınacak tedbirlerle farkındalıklar oluşturarak depremin zararlarını azaltabiliriz. Afet hazırlıları kapsamında bu yılı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tekirdağ’da deprem dışında heyelan riski de söz konusudur. Deprem ile birlikte heyelanın da görülmesi ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Marmara depremi ile birlikte denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır. Deprem ile birlikte kıyıya paralel olarak kıyıyı süpüren akıntı da oluşabilir. Öyle ki 1 metre yüksekliğindeki bir dalga bile 100 metre içeride hasarlar oluşturabilir. Sonuç olarak deprem ile birlikte tsunami tehlikesini de göz önünde bulundurup önlemlerin alınması gerekmektedir."


Toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

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