Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Prof Dr Tolga Beklerden korkutan uyarı Marmara depremi, İstanbul nüfusunun yüzde 20sini etkileyecek
ÇANAKKALE İSTANBUL

Prof. Dr. Tolga Bekler'den korkutan uyarı: Marmara depremi, İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, Türkiye’nin her 10 yılda bir 6 ve üzeri büyüklükte depremle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, Marmara Denizi’nde beklenen depremin İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Bekler, olası Marmara depreminde İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyeceğini söyledi.
Prof. Dr. Bekler, olası Marmara depreminde İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyeceğini söyledi.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, 30 Ekim tarihinde İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ve olası Marmara depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin her 10 yılda bir 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Prof. Dr. Bekler, İzmir depremindeki yıkımda en büyük kabahatin deprem ya da zeminde değil, ciddi anlamda sorun bulunan yapılarda olduğunu söyledi.

Türkiye'de riskli konutlara dair bilgiler dijitalleştirilmeli
GÜNDEM
Türkiye'de riskli konutlara dair bilgiler dijitalleştirilmeli

DHA
Prof. Dr. Tolga Bekler

Prof. Dr. Bekler, "Zeminin ancak depremde şu şekilde bir sorumluluğu, taşıyıcılığı var. Özellikle dolgu zemin olarak da tabir ettiğimiz bugün Çanakkale’nin de en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Sarıçay deltası buna çok güzel bir örnek. Ova üzerinde kurulması zeminin gelen deprem dalgasını sanki bir pilav lapasının üzerindeki bir yapıyı sallar gibi büyüterek, yapıya aksettirmesi. Yani biz buna kendi bilimsel çalışmalarımızda büyütme deriz. Çanakkale’deki zemin ve zemin koşulları ile İzmir’de yıkılan binaların altlarını oluşturan zemin ve zemin koşulları birebir aynı. Sıvılaşma özelliği gösterir" dedi.

İzmir depreminde can kaybı 102'ye yükseldi
GÜNDEM
İzmir depreminde can kaybı 102'ye yükseldi

"Deprem dediğimiz olay bir tüp ya da nükleer patlaması gibi değil"

Prof. Dr. Tolga Bekler, "Deprem dediğimiz olay bir tüp ya da nükleer patlaması gibi değil. Binlerce tüpü Bornova’ya koyun, aynı anda patlatın, binalarda, taşıyıcı unsurlarda zarar göremezsiniz, sadece camlar patlar. Basınç, yani P dalgası dediğimiz hareketin etkisidir. Ama işi deprem boyutuna getirdiğimiz zaman iş değişmeye başlıyor. Zarar görebilirlik artmaya başlıyor. Tabi buna karşı yapısal olarak önlem alınmadıysa, gerekli mevzuatlar uygulanmadıysa, yer mühendislik hizmetleri dışında diğer inşaat mühendisliği hizmetleri yapılmadıysa, gerekli denetimler yapılmadıysa maalesef İzmir’de yaşadığımız acı sonuçları, Kocaeli’de, Van’da, Manisa’da, Malatya’da yaşadığımız acı sonuçları yaşayacak hale geliriz" ifadelerini kullandı.

Depreme evde yalnız yakalanan köpeğin yaşadığı panik kamerada
OYNAT 00:30
Depreme evde yalnız yakalanan köpeğin yaşadığı panik kamerada
Depremin yaşandığı andan itibaren televizyon kanalları, haber ajansları ve sosyal medyada çarpıcı görüntüler paylaşıldı. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme evde yalnız yakalanan köpeğin yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasında depremin şiddetiyle kaçışan köpeğin görüntüleri yer alıyor.


"İzmir'de yapı stokunun yüzde 10'unu kaybedebilirdik"

İzmir’de, denizdeki fayların ürettiği bir deprem yaşandığını bunun da ister istemez Seferihisar Körfezi’nde, Sığacık başta olmak üzere sahil şeridindeki yapılarda tsunami etkisi oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Tolga Bekler, şunları söyledi:

  • "Bu deprem 7.5 büyüklüğünde bir deprem olsaydı, hakikaten çok daha ciddi yıkımlar olurdu. Tsunamiyi de katarsanız daha fazla etkisini görecektik. Çünkü tsunami televizyonlarda gözle gördüğümüz bir sel gibi değil. Selin yüzlerce katı daha hızlısını düşünün. Tonlarca malzemeyi sürükleyip, götürüp, tekrar getirebiliyor. Yani bu deprem 7.5 ve üzerinde olsaydı çok daha büyük ve sarsıcı etkilerini görecektik. Hem tsunami olarak hem de karadaki unsurlar olarak. İzmir’deki mevcut yapı stokunun yüzde 10’luk bir kısmını kaybederdik diye, düşünüyorum."

"MARMARA’DA DENİZ HEYELANLARI VAR"

Marmara Denizi’nde beklenen depremin tsunami oluşturma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak bölgede daha büyük tehdit olarak heyelan riskinin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bekler, bunun sebebini şu şekilde açıkladı:

  • "Marmara bölgesindeki fayların üretebileceği deprem, yanal fayların oluşturacağı bir depremdir. Yani blokların birbirine göre düşmesi zayıf olabilecek bir deprem. Tsunami etkisi son derece zayıftır. Ama Marmara’da zaten tsunamiye gerek bile yok. Çünkü Marmara’ya kıyısı olan tüm il ve ilçelerin sahil şeritlerini oluşturan zemin çok kötü. Avcılar’ın, Silivri’nin, Tekirdağ’ın açıklarında deniz heyelanları var. Bunlar statik dengede duruyor. O dengeyi bir deprem çok kolay bir şekilde bozabilir. 1999 depremi zaten onu yaptı. Marmara depremi o ya da bu şekilde oluşacak. 1912’den bu yana Mürefte’de deprem yok. Burası çok sıkıntılı, bizim sismik boşluk olarak tabir ettiğimiz bir yer. Marmara’ya da en fazla 150 kilometre. İstanbul’u, yani o 20 milyonluk nüfusun neredeyse yüzde 10’unu, yüzde 20’sini olumsuz etkileyecek bir deprem üretebilecek yerler var. Daha önce 7.4, 7.8’lik deprem üretmiş. Marmara Denizi içerisinde 7’nin üzerinde her deprem ciddi hasarlar oluşturabilme özelliğine sahiptir. Denizin çok dibinde olan yerler blok hareketiyle gömülmeyle beraber aşağıya doğru göçmeye başlayacaktır. Zaten oralarda bir de heyelan var. Bugün Küçükçekmece’ye, Avcılar’a gittiğiniz zaman yavaş yavaş Marmara Denizi’ne doğru, Çekmece Gölü'ne doğru kayma söz konusudur. Buralarda kamu binaları da var. İstanbul Üniversitesi'nin eski yerleşkesi hala kullanılıyor mu bilmiyorum, buradadır."

İzmir'de dehşete düşüren yeni görüntüler: Deprem sonrası gelen tsunamiden böyle kaçtılar
OYNAT 00:59
İzmir'de dehşete düşüren yeni görüntüler: Deprem sonrası gelen tsunamiden böyle kaçtılar
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem sonrası tsunami meydana geldi. Gelen tsunamiden kaçan vatandaşların dehşete düşüren o anları kameraya böyle yansıdı.
Abone Ol Google News
Terör destekçisi denildiğinde kızıyorlar

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

​Almanya sokaklarına PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.
Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

​Deprem sonrası uzmanlardan 'riskli konut' uyarısı.
Ayla bebeği çıkaran arama kurtarma görevlisi anlattı: Bize iyiyim deyip elini salladı

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

​Büyük depremin artçısı bini aştı..

​Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Sivrisinek tehlikesi kapıya dayandı, bilim insanları uyarıyor.
Boyu kısa<br>yüreği ise kocaman

Boyu kısa
yüreği ise kocaman

​Bir metre boyu ile 4 gündür uyumadan enkazdan hayat kurtardı.
Rüşvet operasyonu

Rüşvet operasyonu

8 ilde 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Nokta atışı<br> ile imha edildi

Nokta atışı
ile imha edildi

​Ermenistan ordusu kan kaybediyor.
Fransız sansürü

Fransız sansürü

​İfade özgürlüğü bu kez işlerine gelmedi.
Viyana'da<br>silah sesleri

Viyana'da
silah sesleri

​Saldırıda ölü ve yaralılar var.
Sandıktan<br>kaos çıkabilir

Sandıktan
kaos çıkabilir

​ABD tarihinin en kritik başkanlık seçimlerine son saatler.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Gündem

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji 3 Kasım'a ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Son hava durumu raporuna göre Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu..
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Türkiye'den art arda taziye mesajları yayınlanıyor. Son olarak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." dedi.
Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
Gündem

Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.