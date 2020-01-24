Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Bu deprem yer kabuğunu kırmış olabilir
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'daki çok sayıdaki ilde hissedilen deprem paniğe neden olurken bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme ilişkin canlı yayına bağlanan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ''Büyük bir deprem. Elazığ çok kritik bir yer. Bu deprem yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir'' açıklamasında bulundu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem meydana geldi. Konuya ilişkin canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:
Elazığ kritik yer, yer kabuğunun önemli miktarı kırılmış olabilir
Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.
Vatandaşlar açık alanlara çıksın
Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir."