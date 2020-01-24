Gündem ProfDr Şükrü Ersoy Bu deprem yer kabuğunu kırmış olabilir
ELAZİĞ

Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Bu deprem yer kabuğunu kırmış olabilir

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'daki çok sayıdaki ilde hissedilen deprem paniğe neden olurken bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme ilişkin canlı yayına bağlanan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ''Büyük bir deprem. Elazığ çok kritik bir yer. Bu deprem yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şükrü Ersoy
Şükrü Ersoy

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem meydana geldi. Konuya ilişkin canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Deprem sonrası çok sayıda evde hasar meydana geldi.

Bakan Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

Elazığ kritik yer, yer kabuğunun önemli miktarı kırılmış olabilir

Vatandaşlar depremin yaşanmasıyla birlikte sokağa çıktı.

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Diyarbakır, Batman, Mardin, Van, Malatya, Hatay, Adana, Kayseri, Trabzon ve Rize'de de hissedildi
GÜNDEM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Diyarbakır, Batman, Mardin, Van, Malatya, Hatay, Adana, Kayseri, Trabzon ve Rize'de de hissedildi

Vatandaşlar açık alanlara çıksın

  • Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir."

Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
FOTOĞRAF 12
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. diye konuştu.
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Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı
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Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor dedi.
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Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı.
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Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

Tek yürek olduk kenetlendik

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