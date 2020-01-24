Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Bu deprem yer kabuğunu kırmış olabilir

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem meydana geldi. Konuya ilişkin canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Deprem sonrası çok sayıda evde hasar meydana geldi.

GÜNDEM Bakan Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

Elazığ kritik yer, yer kabuğunun önemli miktarı kırılmış olabilir

Vatandaşlar depremin yaşanmasıyla birlikte sokağa çıktı.

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.

GÜNDEM Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Diyarbakır, Batman, Mardin, Van, Malatya, Hatay, Adana, Kayseri, Trabzon ve Rize'de de hissedildi

Vatandaşlar açık alanlara çıksın

Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir."