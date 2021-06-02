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ANKARA

Profesör ve doçentler temel eğitimden muaf tutularak bilirkişi olabilecek

Adalet Bakanlığınca, bilirkişilik sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin, temel eğitimlerden muaf tutularak bilirkişi listelerine kazandırılacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Profesör ve doçentler temel eğitimden muaf tutularak bilirkişi olabilecek
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Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılması, mevzuat ile uygulamadan kaynaklı sorunlarına denetim ve performans odaklı bir yaklaşımla çözüm bulunmasının hedeflendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin bilirkişilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla Bilirkişilik Kanununun 10'uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30'uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacağı bildirildi.

Muafiyet kapsamındaki uzman kişilerin, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca duyurulacak usül ve esaslar çerçevesinde, bilirkişilik bölge kurulları tarafından başvurularının alınarak, bilirkişi listelerine kayıtlarının sağlanacağı kaydedildi.

Duyuruda, 24 Mayıs'tan itibaren Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla başvuruların alınmaya başlandığı, profesör ve doçent unvanına sahip olmayan kişilerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı aktarıldı.

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