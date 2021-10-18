​Proje okulundan tasarım ve tamirat​

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını karşılayarak okullarına yılda yaklaşık 1,5 milyon lira gelir sağlıyor. Proje okulu olan lisede, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Kimya ve Motorlu Araçlar Teknolojileri bölümlerinde 14 kız olmak üzere 800 öğrenci eğitim görüyor.
- Öğretmelerinin gözetiminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin iç mekan tasarımı ihtiyacını karşılayan öğrenciler, ayrıca başta İl Sağlık Müdürlüğü araçları olmak üzere resmi kurumların ve vatandaşların vasıtalarını tamir ediyor. Okul müdürü Hasan Aksay, bu yıl yaklaşık 1,5 milyon lira ciro elde ettiklerini ve bu cirodan öğrencilere şu ana kadar 400 bin liraya yakın para ödendiğini dile getirdi.