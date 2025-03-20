İBB'ye yönelik soruşturma sonrası provokatif paylaşım yapan 261 hesap tespit edildi

Sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi, 37 şüpheli yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi.
Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00'a kadar bu konu ile ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların yüzde 66'sının isimli hesap, yüzde 34'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.