Provokatörler yine sahneye çıkmıştı: İskenderun'da çadırların söküldüğü iddialarına Kaymakam Demiryürek'ten yalanlama

"Öncelikle ortada bırakılan hiçbir vatandaşımız yoktur. Anılan bölgede daha önce bir STK tarafından kurulan çadırlar Kaymakamlığımız koordinesinde ilgili STK'nin de onayı alınarak askeri birliklerimiz marifetiyle AFAD çadırları ile değiştirilmiştir. Çadırların zeminine yağmur ve rüzgara karşı yalıtım malzemesi döşenmiştir. Çadır alanının hemen yakınında bulunan spor salonuna 10 çamaşır, 10 kurutma makinesinin kurulumu sağlanmıştır. Yine aynı spor salonu içerisinde vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanacağı bir sosyal marketin açılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm bu işlemler yapılırken hiçbir vatandaşımız yerinden edilmemiştir."