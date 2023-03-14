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Provokatörler yine sahneye çıkmıştı: İskenderun'da çadırların söküldüğü iddialarına Kaymakam Demiryürek'ten yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında İskenderun'un Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir çadır alanında gönüllüler tarafından kurulan çadırların sökülüp vatandaşların sokakta bırakıldığı iddia edildi. Deprem provokatörlerinin bu son algı operasyonuna ilişkin ise İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek açıklamada bulundu. İddiaları yalanlayan Demiryürek, kurulu çadırların AFAD çadırlarıyla değiştirildiğini ve zeminine yalıtım malzemesi döşendiğini söyledi.

23:53 . 14/03/2023 Salı
AA
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, çadırların söküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, çadırların söküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, gönüllüler tarafından kurulan çadırların yerinden sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Demiryürek, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir çadır alanında gönüllüler tarafından kurulan çadırların söküldüğüne yönelik iddialar yer aldığını belirtti.

İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Demiryürek, şunları kaydetti:

"Öncelikle ortada bırakılan hiçbir vatandaşımız yoktur. Anılan bölgede daha önce bir STK tarafından kurulan çadırlar Kaymakamlığımız koordinesinde ilgili STK'nin de onayı alınarak askeri birliklerimiz marifetiyle AFAD çadırları ile değiştirilmiştir. Çadırların zeminine yağmur ve rüzgara karşı yalıtım malzemesi döşenmiştir. Çadır alanının hemen yakınında bulunan spor salonuna 10 çamaşır, 10 kurutma makinesinin kurulumu sağlanmıştır. Yine aynı spor salonu içerisinde vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanacağı bir sosyal marketin açılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm bu işlemler yapılırken hiçbir vatandaşımız yerinden edilmemiştir."

İskenderun'da kurulu bulunan 65 çadır alanında afetzedelere daha iyi yaşam şartları sunabilmek adına aralıksız mesai yaptıklarını ve bundan sonra da aynı amaç için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Demiryürek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​​​​​​​"Hiç kimsenin sivil toplum gönüllüsü maskesiyle kamusal alanda kamu görevlilerini vazifelerini yapamaz hale getirmesine, kamuya ait spor salonuna el koymasına, kamuya ait bir çadır kenti özerk bir yönetim alanıymış gibi göstermesine asla müsamaha etmeyeceğiz."




#İskenderun
#Murat Sefa Demiryürek
#çadır
#AFAD
35 dakika önce
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Provokatörler yine sahneye çıkmıştı: İskenderun'da çadırların söküldüğü iddialarına Kaymakam Demiryürek'ten yalanlama
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