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Gündem PTT çalışanların patates ve soğan taşımaya zorlanıyor iddiaları yalanlandı
ANKARA

PTT çalışanların patates ve soğan taşımaya zorlanıyor iddiaları yalanlandı

PTT AŞ, "şirket çalışanlarının patates ve soğan taşımaya zorlandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
PTT çalışanların patates ve soğan taşımaya zorlanıyor iddiaları yalanlandı
PTT çalışanlarının patates ve soğan taşımaya zorlandığı iddia edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve PTT ailesini derinden üzdüğü belirtildi. Faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda tecrübe ve kalite anlayışıyla hizmetlerin sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gerek özel gerekse kamu sektörüyle birçok iş birliği yapmaktayız. Görev tanımımız içinde yer alan ve her hizmetimizde olduğu gibi büyük bir özveriyle yürüttüğümüz kargo taşımacılığı ve lojistik hizmetlerimiz kapsamında, birçok kamu ve özel sektör kuruluşuyla daha önceden başlayan ve sürekli geliştirilen iş birliklerimiz devam etmektedir."

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"Sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirmenin gururu içerisindeyiz"

Bugüne kadar birçok kurum, kuruluş ve belediyelerle yapılan iş birlikleri çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım kapsamında ulaştırılması gereken ve haberlere konu olan ürünlerin dışında çok fazla çeşide sahip tüketim ürününün alıcılarına güvenle teslim edildiğinin altı çizilen açıklamada, "181 yıldır sürdürdüğümüz hizmetlerimizi ve görev alanlarımızdaki doğal sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirmenin gururu içerisindeyiz. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı özen ve başarıyla devam ettireceğimizi bildirmek isteriz." ifadesi kullanıldı.

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