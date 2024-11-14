PTT'nin Filistin anma pulunu tanıtan Bakan Uraloğlu: ﻿Zulme hayır diyebilen tek lider Cumhurbaşkanımızdır

PTT Pul Müzesi’nin Dünya Pulları, Osmanlı Devleti Pulları, Anadolu Hükümeti Pulları, Türkiye Cumhuriyeti Pulları ve 7 ayrı temadan oluşan tematik pulların modern müzecilik anlayışı ile sergilendiği eşsiz bir kültür merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, “Osmanlı Devleti’nin son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını da içine alan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerinden izler taşıyan paha biçilmez koleksiyonlardan oluşan bir kültür mirasına ev sahipliği yapmaktadır.” şeklinde konuştu.
PTT Pul Müzesi’ni açıldığı günden bugüne 531 bin 901 kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Uraloğlu, “Sadece 2024 yılında ise şu ana kadar 90 bin 604 kişi ziyaret etti. Bu vesileyle pullar sayesinde geçmişten günümüze gerçekleştirilen bu eşsiz tarih yolcuğuna tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ziyaretlerin ücretsiz olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyorum.” dedi.