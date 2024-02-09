Pucca ev sahibini mağdur etti

Nişantaşı’nda yaşadığı evin kirasını 16 aydır ödemeyen Yıldırım'ın ev sahibi ile muhatap olmadığı ve açılan tahliye davasını uzatmak adına yasadaki boşlukları kullandığı iddia edildi. Hollanda'da yaşayan Jale Tuncer, Yıldırım’dan Ekim 2022'den bu yana ödeme almadığını anlattı. 120 metrekare evi 10 bin TL'ye kiraladığını hatırlatan Tuncer, "Yüzde 25 zam yaptık ama bu kirayı da hiç göremedik" dedi. Açtığı davaya ait tebligatın Yıldırım'ın eski eşine gitmesi sonucu kendisine 'usulsüz tebligat' davası açıldığını anlatan Tuncer, Yıldırım'ın yasal boşlukları kullanarak kendisini mağdur ettiğini ifade etti. Tuncer, "Belki utanır diye" açıklama yaptığını ifade etti.