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ANKARA

Pursaklar Belediyesinden polis adaylarına tam destek

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda ücretsiz olarak POMEM fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan polis adaylarını ziyaret etti. Alanında uzman spor eğitmenleri eşliğinde, ücretsiz olarak verilen POMEM fiziki yeterlilik sınavı kursları, adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Haber Merkezi Diğer
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda devam eden kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor.

Polis olabilmek için yoğun bir şekilde çalışan kursiyerler çalışmalarını hafta da üç gün olmak üzere sabah 10.00 - 14.00, akşam ise 14.00-20.00 saatleri arasında sürdürüyor.

  • Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda sınava uygun parkurlar kurulurken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'de kursu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi ve başarı dileklerini iletti.

Polis olabilmek için yoğun bir şekilde çalışan kursiyerler çalışmalarını hafta da üç gün olmak üzere sabah 10.00 - 14.00, akşam ise 14.00-20.00 saatleri arasında sürdürüyor.n

‘‘Belediye olarak daima gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz’’

Polislik sınavını kazanmaları için en iyi şekilde eğitim verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Polis adayı gençlerimizi uzman spor eğitmenleri gözetiminde, ücretsiz olarak POMEM sınavına hazırlıyoruz. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin sınavda başarılı olduklarını görmek, bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Azimle çalışan gençlerimize POMEM Sınavı’nda üstün başarılar diliyorum" dedi.

Polis olabilmek için yoğun bir şekilde çalışan kursiyerler çalışmalarını hafta da üç gün olmak üzere sabah 10.00 - 14.00, akşam ise 14.00-20.00 saatleri arasında sürdürüyor.

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