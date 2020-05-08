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Gündem Pursakların aziz şehitlerinin ailelerine anlamlı ziyaret
ANKARA

Pursaklar’ın aziz şehitlerinin ailelerine anlamlı ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan şehit ailelerini ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şehit ailelerini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul Çetin koronavirüste bulaşıcı riskini azaltıcı tedbirlerle, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem şehit yakını ailelerinin bir istek ve arzularının olup olmadığını soruyor hem de ailelere her zaman yanlarında olduklarını belirtiyor.

Yapılan ziyaretler esnasında kapıya çıkan şehit aileleri, kendilerini ziyarete gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Sosyal mesafe gereği eve girmeyen Çetin, ailelerle kapı önünde sohbet edip hal hatırlarını sordu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şehit ailelerini ziyaret etti.

Devamlı ziyaret edilmekten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri; ‘‘Bu zor günlerde, şehit ailesi olarak ziyaret edilmemiz büyük bir onur ve mutluluk. Devletimizden ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ülkemiz inşallah bu virüsten en az zararla bir an önce kurtulur" dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şehit ailelerini ziyaret etti.

‘‘Ülke olarak zorlu bir İmtihandan geçiyoruz’’

İlçe genelinde başlattıkları tedbir ve önleyici eylem çalışmalarının normalleşme sürecinde de tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şu şekilde açıklamada bulundu:

‘‘Ülkemiz şu anda ağır bir imtihandan geçiyor. Bu zorlu süreçte, belediye olarak üzerimize düşen ne görev varsa eksiksiz yerine getiriyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimizi de ziyaret ediyor, hal hatırlarını soruyoruz. Biz ülke uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve vatan uğruna yaralanan gazilerimizin yakınlarının her zaman yanındayız. Bir istekleri arzuları olduğu zaman bizlere bir alo demeleri yeterlidir. İnşallah bu süreci atlatacağız ve şehit ailelerimizin evlerine misafir olarak çaylarını içeceğiz. Bu vesileyle, vatanımız uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyor; gazilik mertebesine erişen güvenlik görevlilerimiz ile yakınlarına ise şükranlarımızı sunuyorum.’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şehit ailelerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şehit ailelerini ziyaret etti.
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