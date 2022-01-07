Putin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü liderleriyle Kazakistan'ı görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in dün ve bugün Kazakistan’daki durumla ilgili KGAÖ ülkeleri liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeler yaptığını aktaran Peskov, Putin ve Tokyayev arasında ise birden fazla görüşme gerçekleştiğini vurguladı.

Putin'e rapor veriliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun KGAÖ barış gücünün operasyonları hakkında başından itibaren sürekli olarak Putin’e rapor verdiğini kaydetti.

Kazakistan'da son durum

Kazakistan’da LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri engel oldu.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi ve Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan’a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

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