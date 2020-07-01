Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Putin son noktayı koydu Rusya ve Türkiyenin çabaları Suriyede somut sonuçlar getiriyor
POLİTİKA

Putin son noktayı koydu: Rusya ve Türkiye’nin çabaları Suriye'de somut sonuçlar getiriyor

Putin son noktayı koydu: Rusya ve Türkiye’nin çabaları Suriye'de somut sonuçlar getiriyor

Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek adına Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen Astana görüşmeleri, koronavirüs sürecinin ardından yeniden başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesinde Suriye’ye yönelik açıklama yaptı. Putin, “Hala tüm Suriye kararları uygulanmıyor. Ancak, Rusya ve Türkiye’nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana formatı kapsamında videokonferans ile görüştü. Açılış konuşmasını yapan İran Cumhurbaşkanı Hasna Ruhani, Ruhani, “Suriye’de bir çok önemli gelişmeler yaşandı ve üç ülke arasında korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle zirve yapılmasını kararlaştırdık. Umut ediyorum kısa zaman içerisinde İran İslam Cumhuriyetinin ev sahipliğinde Astana zirvesini düzenleyebiliriz” dedi.

Kritik zirve başladı: Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye'yi görüşüyor
GÜNDEM
Kritik zirve başladı: Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye'yi görüşüyor
  • Koronavirüsün Suriye sağlık ve ekonomi sisteminde sorunlara neden olduğunu kaydeden Ruhani, “Suriye halkının insani yardıma ihtiyacı var. ABD böylesi zorlu bir durumda eskiden yaptığı gibi bir kez daha kendi yasa dışı siyasi hedefleri için Suriye’ye sezar yaptırımları uygulamayı kararlaştırdı” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı

ABD'nin yaptırımları ekonomi terörü

ABD’nin uyguladığı yaptırımları ekonomi terörü olarak adlandıran Ruhani, İran’ın tüm milletlere yönelik uygulanan her türlü yaptırımı kınadığını belirterek, “İran olarak Suriye halkını ve meşru devletini desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ruhani, “Zirveye başlamadan önce Suriye hakkında değişmeyen esaslar olan Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine, Suriyelilerin geleceklerine dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kendilerinin karar vermesi gerektiğine vurgu yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Suriye'de Esed rejimi halkın ekinlerini yakıyor
DÜNYA
Suriye'de Esed rejimi halkın ekinlerini yakıyor

"Suriye halkı üzerinde baskı uygulanıyor"

ABD’nin Suriye’den çıkartılması gerektiğini vurgulayan Ruhani, “ABD’nin yasa dışı baskıları, Suriye’nin dost ve müttefik ülkelerinin iradesini engelleyemez. ABD, Suriye’de terör örgütlerine gönderdiği yardım ve askeri baskılarla elde edemediğini, Suriye halkı üzerinde baskı kurarak ve onları cezalandırarak elde edemez” ifadelerini kullandı.

Suriye’de görevli askerler şehit babalarını unutmadı
OYNAT 00:00
Suriye’de görevli askerler şehit babalarını unutmadı
Suriye'nin İdlib kentinde TSK'nın Bahar Kalkanı Operasyonunda görevli askeri personel, babalar günü nedeniyle şehit babalarına özel mesaj gönderdi.

Suriye’de tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu kaydeden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Astana ortağı olan ülkeler olarak Suriye’de halkın kendi geleceğine karar vermeleri gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "DAEŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri ile Suriye’de mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.


  • İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkiye ve Rusya ile birlikte her zaman Suriye’de barışın, güvenliğin ve huzurun hakim olması için çalıştık. Bu nedenle Astana görüşmelerini hayata geçirdik. Bugünde bir kez daha Astana zirvesinde bir araya geldik” dedi.

Abone Ol Google News
Rekabet Kurulu harekete geçti

Rekabet Kurulu harekete geçti

Audi, Porsche, Mercedes, BMW ve Volkswagen'e soruşturma.
Bu nehal başkan

Bu ne
hal başkan

​Vatandaşı toplayıp yemek dağıttı, pandemiye davetiye çıkardı.
Beraat kararı bozuldu

Beraat kararı bozuldu

​FETÖ'nün darbe girişiminden 22 yılla yargılanacak.
Putin ve Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Putin ve Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Ortak bildiri yayımlandı: Üç lider de eş güdümü sürdürmekte kararlı.
Ağlatan karar

Ağlatan karar

​Eşini 9 yerinden bıçaklayan adam serbest kaldı.

Kanser mi yapıyor?

Kanser mi yapıyor?

Kullanan yüzbinlerce kişi şirkete dava açtı.
Koronaya<br>dayanamadı

Koronaya
dayanamadı

​Alman otomotiv devinden kötü haber..

Avrupa'da vardı<br>Türkiye'nin de olacak

Avrupa'da vardı
Türkiye'nin de olacak

​İşte sosyal medya trollerini üzecek halkı koruyacak o düzenleme.
Küçükçekmece<br>Gölü ölüyor

Küçükçekmece
Gölü ölüyor

​Eskiden kuş cennetiydi şimdi balıkların mezarı oldu.

​Erdoğan'dan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya sert tepki.

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.

​Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur envantere giriyor.

Çöküş: 135 milyon TL

Çöküş: 135 milyon TL

​F.Bahçe, sportif başarı gelmeyince ekonomik olarak da zora girdi.

​Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, teknede toplam 55 göçmen olduğu tahmin ediliyor.
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 35 milyon lira destek çağrısına başvurular başladı
Gündem

Bakan Kasapoğlu açıkladı: 35 milyon lira destek çağrısına başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.
Kritik Suriye zirvesi sonrası ortak bildiri
Gündem

Kritik Suriye zirvesi sonrası ortak bildiri

Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek adına Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen Astana görüşmeleri, koronavirüs sürecinin ardından yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telekonferans yöntemiyle görüşüyor. Toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Etnik kimliğine, kökenine bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak aldık. Suriye'nin terör örgütlerinin eliyle parçalanmaması için büyük özen gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahelede bulunarak insani dramın önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi. Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.
Prof. Dr. Maşalı: 20 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz
Hayat

Prof. Dr. Maşalı: 20 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz

İstanbul Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.