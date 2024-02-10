Putin’den ABD’ye Kuzey Akım suçlaması: Sabotajı CIA yaptı

Ukrayna işgalinden beri Batılı bir gazeteciye ilk kez bir röportaj veren Putin, Carlson’ın boru hatlarını kimin havaya uçurduğuna dair sorusuna Rus lider gülerek “kesinlikle siz” şeklinde yanıt verdi. ABD’li gazeteci espriyle o gün meşgul olduğunu belirtirken, Rus lider de “Sizin bir mazeretiniz olabilir ama CIA’nın böyle bir mazereti yok” şeklinde cevapladı. Carlson’ın buna dair bir kanıtı olup olmadığına dair sorusuna ise Putin, “Biliyorsunuz, böylesi durumlarda, çıkarları olan birini arayın derler. Ancak bu durumda, sadece çıkarları olan biri değil, böyle bir eylemi yapabilme yetenekleri olan birini de aramalıyız. Çünkü bu işten çıkarı olan çok kişi olabilir ama hepsi Baltık Denizi’nin dibine batma ve bu patlamayı gerçekleştirme kabiliyetine sahip değildir” ifadelerini kullandı.
YENİLMEMİZ İMKANSIZ
Röportajda Putin ayrıca ABD, AB ve NATO'ya seslenerek, Rusya'yı Ukrayna ile yaptığı savaşta yenmenin Batı için " imkansız" olduğunu anlamaları gerektiğini ifade etti. Rus lider, "Şu ana kadar Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratma yönünde gürültü ve çığlıklar vardı. Ama şimdi görünüşe bakılırsa bunu başarmanın, eğer mümkünse, çok zor olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bana göre öyle, imkansız" dedi. Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta haklı olduğunu tarihi gerekçelerle uzun uzun anlatırken, Washington yönetimine, "Eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız, silah tedarikini bırakmanız gerekir" diye seslendi. Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığı günlere denk gelen röportajda Putin, Rusya ve Ukrayna'nın "er ya da geç" anlaşmaya varacağını söyleyerek, müzakere yolunun açık olduğuna da işaret etti. Putin ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin arabuluculuğu ile İstanbul'daki barış görüşmelerine de birçok kez değinerek, İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini tekrarladı.