Putin’den ABD’ye Kuzey Akım suçlaması: Sabotajı CIA yaptı

Ukrayna işgalinden beri Batılı bir gazeteciye ilk kez bir röportaj veren Putin, Carlson’ın boru hatlarını kimin havaya uçurduğuna dair sorusuna Rus lider gülerek “kesinlikle siz” şeklinde yanıt verdi. ABD’li gazeteci espriyle o gün meşgul olduğunu belirtirken, Rus lider de “Sizin bir mazeretiniz olabilir ama CIA’nın böyle bir mazereti yok” şeklinde cevapladı. Carlson’ın buna dair bir kanıtı olup olmadığına dair sorusuna ise Putin, “Biliyorsunuz, böylesi durumlarda, çıkarları olan birini arayın derler. Ancak bu durumda, sadece çıkarları olan biri değil, böyle bir eylemi yapabilme yetenekleri olan birini de aramalıyız. Çünkü bu işten çıkarı olan çok kişi olabilir ama hepsi Baltık Denizi’nin dibine batma ve bu patlamayı gerçekleştirme kabiliyetine sahip değildir” ifadelerini kullandı.