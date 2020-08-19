Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi

Hayat

Önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın Demokrat Ulusal Kongre'nin ilk gününde yaptığı konuşmanın etkisi hala devam ediyor. Obama'nın Trump hakkında söylediklerinin yanı sıra 'VOTE' (Oy ver) yazan kolyesi de bir o kadar konuşuldu. Hatta altın kolyenin satışları patladı. Kolyeyi üreten butiğin sahibi, 300 dolarlık kolye için bir gecede 2 bin sipariş aldıklarını söyledi.