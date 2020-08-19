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Gündem Rabia Nazın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi
GİRESUN

Rabia Naz'a ne oldu? Rabia Naz davasında karar verildi

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi

Giresun Sulh Ceza Hakimliği, Rabia Naz Vatan'ın annesi ve babasının takipsizlik kararına yaptığı itirazı, verilen kararı 'usul ve yasaya' uygun bularak reddetti. Mahkeme itirazın reddi kararında, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayete konu olayı yeterince araştırdığını, müştekilerin ileri sürdükleri delilleri topladığını, iddiaya konu olayı yeterince irdelediğini, soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında kamu davasının açılması için yeterli delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Şaban Vatan adına 9 avukat başvuru yapmıştı.
Şaban Vatan adına 9 avukat başvuru yapmıştı.

Giresun'da 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında verilen takipsizlik kararına annesi Atike Vatan ve babası Şaban Vatan tarafından yapılan itiraz karara bağlandı.

Bakan Soylu'dan Rabia Naz açıklaması
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Bakan Soylu'dan Rabia Naz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te katıldığı programda Rabia Naz'ın ölümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Dokuz avukat başvuru yapmıştı


Giresun Sulh Ceza Hakimliği, Atike Vatan ve Şaban Vatan adına 9 avukatın yaptığı başvuruyu 17 Ağustos tarihinde sonuçlandırdı.


Mahkeme itirazın reddi kararında, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayete konu olayı yeterince araştırdığını, müştekilerin ileri sürdükleri delilleri topladığını, iddiaya konu olayı yeterince irdelediğini, soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında kamu davasının açılması için yeterli delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği belirtildi.

Rabia Naz'ın babası ve beraberindeki 3 kişinin 'Komisyon' yalanıyla olayın tek görgü tanığı Küçükal'a yaptıkları işkencenin görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Rabia Naz'ın babası ve beraberindeki 3 kişinin 'Komisyon' yalanıyla olayın tek görgü tanığı Küçükal'a yaptıkları işkencenin görüntüleri ortaya çıktı


TAKİPSİZLİK KARARI USUL VE YASAYA UYGUN BULUNDU


İtiraz dilekçesinde ileri sürülen delillerin kararın değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektirecek kuvvette olmadığı belirtilen mahkeme, bu haliyle kamu davasının açılması için yeterli nedenlerin bulunmadığını, verilen takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğunu kaydetti.

Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı
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Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl, küçük kızın ölümüyle ilgili olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı 'komisyon seni çağırıyor' yalanıyla kandırarak ifadesinde belirttiği şeyleri olay yerinde göstermesini istediler. İşkence anının görüntülerinde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve 'gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.


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İtiraz reddedildi

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