Rabia Naz'ın babası ve beraberindeki 3 kişinin 'Komisyon' yalanıyla olayın tek görgü tanığı Küçükal'a yaptırdıkları tatbikatın görüntüleri ortaya çıktı Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl, küçük kızın ölümüyle ilgili olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı 'komisyon seni çağırıyor' yalanıyla kandırarak ifadesinde belirttiği şeyleri olay yerinde göstermesini istediler. Tatbikat anının görüntülerinde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve ‘gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.

Haber Merkezi 15 Kasım 2019, 19:35 Son Güncelleme: 15 Kasım 2019, 20:58 Yeni Şafak