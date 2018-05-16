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ANKARA

Ramazan ayında sıcaklıklar nasıl olacak?

Ramazan ayında sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak

Ramazan ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıkların, sonraki haftalarda normal değerlere düşmesi bekleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, ramazan ayındaki hava sıcaklıklarına ilişkin konuştu.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ramazan ayındaki hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Eroğlu, ramazan ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinden başlayarak, hafta sonuna kadar ülke genelinde artacağını ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti.

Ramazan ayının ilk haftası havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olacağını aktaran Eroğlu, öğleden sonraları ise iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceğini kaydetti.

Ramazanın ikinci haftasına ilişkin tahminleri de açıklayan Eroğlu, şunları kaydetti:

  • "İç ve doğu bölgelerde, yerel gök gürültülü sağanakların genellikle öğleden sonraları görülmeye devam edeceği, iç ve doğu bölgelerin, mevsim normallerinin üzerinde yağış alacağı ve hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamalarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Ramazan ayının 3'üncü ve 4'üncü haftaları olan haziran ayının ilk yarısında ise hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarı, yağışların ise genel olarak haziran ayı ortalamaları civarında gerçekleşeceği öngörülüyor."

Bakan Eroğlu, ramazan ayına ilişkin yaptığı genel değerlendirmede, "Ramazan ayının ilk haftasında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasını, sonraki haftalarda ise sıcaklıkların, mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Yağışlar ise mevsimine uygun olarak öğleden sonraları ve yerel yağışlar olarak gerçekleşecek." bilgisini verdi.

Eroğlu, "İdrak etmeye başladığımız ramazan ayının bütün Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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